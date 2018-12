Puente y aerovías

El gobierno de Lenín Moreno ha anunciado dos obras importantes. En Guayaquil está el Viaducto Sur de 44 km, que incluye puentes y vías que conectarán Puerto Marítimo con Durán y la vía Puerto Inca-Naranjal, en un macrodistribuidor de tráfico que facilitará la logística de las exportaciones. La construcción y el mantenimiento serán responsabilidad de la empresa privada que presente la mejor oferta para una concesión a 40 años. Se espera que en el primer semestre de 2019 se inicien las obras que costarían aproximadamente US$ 1.000 millones. En Quito se anunció la construcción del teleférico que unirá el parque La Carolina con el nuevo aeropuerto. La concesión para la realización y manejo de la obra estará vigente 35 años y también se iniciará el primer semestre del 2019 tras un proceso de licitación. Se desarrollaría en dos fases: de La Carolina a Tumbaco, con inversión de US$ 320 millones y de Tumbaco a Tababela, con un monto de US$ 280 millones. Un consorcio internacional del cual es parte la empresa austríaca Doppelmayr presentó el proyecto en noviembre 2018 y el MOP lo está analizando. Recordemos que en Guayaquil la primera fase del sistema de teleférico, desde el centro de Guayaquil a Durán, está en marcha. La Agencia Nacional de Desarrollo Francesa entregó un préstamo por US$ 114,3 millones a 20 años plazo, con 5 de gracia, y al 4,88 % de interés anual, un porcentaje menor a la tasa del Banco Central del Ecuador. Es el primer crédito que la AFD otorga a un gobierno local sin el aval de la nación, La AFD financia el 85 % de la inversión requerida para la obra, mientras que Poma, la empresa que se adjudicó la licitación del proyecto, y tiene a cargo la construcción y operación de la Aerovía, financiará el 15 % restante.

Nuevos aires se respiran en el país. Ya no se aspira a que todo el Ecuador pague obras en la capital, como se hizo con el metro y se convoca al sector privado para que invierta a riesgo, como en Guayaquil. Ojalá los aires permanezcan en el tiempo y la burocracia capitalina al fin entienda lo que la palabra justicia implica.