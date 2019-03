Disparo el presente cañonazo mientras en Santiago de Chile se reúnen los presidentes sudamericanos para constituir Prosur, un nuevo foro (no un nuevo organismo) que, sin pretenciosos edificios construidos especialmente con el propósito de alojarlo, quiere trabajar por la defensa de la democracia, los derechos humanos y el libre mercado.

Me gustaría expresar mi pleno apoyo a esa iniciativa colombiana-chilena pero, de momento reservo mi opinión.

Ya antes me entusiasmé con la aparición de Unasur y a poco la llamé Uñasur. Creo que con Prosur no va a pasar lo mismo, sin embargo tengo dudas respecto a cuan pro-sur pueda resultar. A muchos les parece pro-norte, dada la identificación geopolítica de los convocantes, lo cual no es algo que me preocupe; dadas como son las cosas siempre terminamos pro-norte. El tema es que justamente por ello, necesitamos un Prosur pro-sur.

Hacia dónde apunta el novísimo foro se sabrá con la agenda que se cumpla en Chile y las orientaciones que de allí surjan.

Mientras tanto, en cuanto a libre mercado, el Ecuador debe priorizar su ingreso al grupo de países de la cuenca del Pacífico. Allí está, al frente, la posibilidad de ampliar sus mercados, que intrarregionalmente lucen limitados. Muchos países Prosur están en la Cuenca del Pacífico. Deberían facilitarnos el ingreso para lograr una mejor coordinación.

En cuanto a derechos humanos: los que mal comen, los que se visten con harapos, los que viven en tugurios, los secuestrados por la drogadicción, los prisioneros de la inseguridad, los enfermos sin médico y medicinas, los sin estudios y sin escuela, los sin empleo y sin esperanzas, no tienen el goce imperativo de esos derechos que son necesidades humanas básicas. ¿Va a trabajar Prosur por otorgárselos?

En fin, en cuanto a la defensa de la democracia: ¿cuál democracia? ¿Existe democracia en América del Sur? ¿Cómo se pretende defender lo que aún no existe? ¿Quiere trabajar Prosur en la construcción de una real democracia en nuestros países?

La agenda de propósitos dirá mucho respecto a qué podemos esperar de Prosur. Como siempre, amanecerá y veremos.