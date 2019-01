Cuando los perros ladran como alertándose entre sí, tiemblo ante el temor de que la tierra tiemble. No está comprobado científicamente, pero pareciera que ciertos animales pueden anticipar cuándo habrá un terremoto. Los humanos no y por ello no podemos ir a un sitio seguro antes de que ocurra, pero sí tomar precauciones y saber cómo actuar. Vivimos en una zona de alto riesgo, volcánica, donde la placa de Nazca cada año se desplaza bajo la Sudamericana. ¿Estamos conscientes de esta gran vulnerabilidad? Hacemos simulacros, mas no tenemos una cultura como la de los chilenos y los mexicanos, que saben bien qué hacer cuando todo empieza a moverse.

Viví el terremoto de 2016 en el subsuelo de un centro comercial de Guayaquil. Por instinto, quienes estábamos allí elegimos el mismo lugar como refugio, alejado de los ventanales -uno de los cuales explotó- y al unísono empezamos a rezar. No recuerdo si había alguna señalética que nos indicara cómo proceder. No sé si todos los ‘malls’ tienen una en sitios visibles, pero hace poco descubrí una, ubicada al pie del ascensor, sector de alto tráfico. Me atrevo a decir que pasa inadvertida.

Los bomberos a diario nos recuerdan por la radio que debemos tener abastecido el kit para terremotos, sin embargo no tenemos claro si ubicarnos debajo de una mesa o del marco de la puerta. Si buscar el triángulo de la vida. Si quedarnos quietos o salir. Un experto chileno explicó que por la estructura del suelo en nuestra ciudad, si no tenemos certeza de que el edificio en que nos encontramos es sismorresistente, debemos abandonarlo sin demora.

Con tantas dudas por despejar, urge que una voz autorizada difunda el modo correcto de actuar; que se haga un censo que evalúe el estado de nuestras edificaciones; que se ubiquen instructivos visibles, sobre todo en zonas turísticas y de gran concurrencia; que se verifique el cumplimiento de las normas de construcción y que se eduque a la población desde la escuela y con propaganda gubernamental permanente, incluso fijando fechas anuales de revisión del kit para reemplazar lo caducado.