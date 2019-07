¿Por qué hablamos del IVA?

Hace rato huele a incremento del IVA. Si la información es correcta, el Gobierno necesita aumentar 2.500 millones de dólares en recaudación; para esto el IVA debe subir de 12 a 16 %. Tenemos un importante déficit fiscal a causa de un Estado demasiado grande para ser sostenible y otras razones más. Todo está en la carta de intención al FMI.

El IVA es el campeón de los impuestos -el año pasado generó aproximadamente $ 6.700 millones al erario- y también es el campeón del encarecimiento general, así como del empobrecimiento cuando las condiciones de vida distan de ser las adecuadas. La tasa de empleo adecuado disminuye y ¿estamos pensando en subir el IVA? En general, aquí sube todo menos el empleo. En vez de pensar en subir el IVA se debe pensar en usar más una palabra que figura en la carta del Gobierno al FMI, ‘simplicity’, léase: menos Estado, menos impuestos, más facilidad para trabajar y contratar, reducción de costos de operación para acelerar inversión y generación de riqueza.

Ya tuvimos un aumento de IVA que, dizque, era para solventar los costos de la reconstrucción del terremoto del 2016. ¿A dónde fue a parar toda esa recaudación? Nadie sabe el detalle, siendo el problema de fondo la arraigada desconfianza que se tiene en el manejo de los fondos públicos que costea cada ciudadano en su día a día. Demasiado se robaron, demasiado nos costó. Antes de pensar en aumentar el costo de vida pregunten a los padres de familia que no venden suficiente agua en la calle para sostener a sus hijos, a la asistente administrativa que tiene que pagar impuestos sobre un sueldo que no le alcanza y a cada empleador que tiene migrañas durante las quincenas para cumplir, no solo con el pago de sueldos de la gente que tiene a cargo en su negocio, sino que además, ahora todos sus productos -bienes o servicios- podrían encarecerse causando reducción del consumo.

El incremento del IVA impacta negativamente la calidad de vida de todos quienes vivimos en el país. Tomen la decisión, acuñemos la simplicidad; menos Estado, menos impuestos, más inversión.