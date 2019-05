La Obra Teatral 2030

“La política no es más que una puesta en escena”, me dijo alguna vez un hombre del poder, inflado de sí mismo. La “puesta en escena” es un concepto afín al teatro, que usan los políticos pequeños: se trata de preparar una representación. Así entienden el arte de servir, que para ellos es servirse.

Eso pasó la noche del lunes anterior cuando el Gobierno presentó su Acuerdo Nacional 2030. Fue una representación teatral. Y del teatro a la farsa (otra disciplina escénica) hay solo medio paso. La presentación fue demagógica y confusa. “El Acuerdo es Ahora”, dicen, a dos años de gobernar.

Pasemos por alto el discurso del vicepresidente: “ya se cambió de ruta, solo pongámonos de acuerdo en el camino”, dijo, demostrando que el discurso cuántico es pasoso. Y que dijeron que había 6 ejes, aunque listaron más de 10. Y 6 actores sociales, pero nombraron 13 y entre ellos no estuvieron los jubilados, los desempleados, los becados sin horizonte.

Pero no se puede pasar por alto que hablen de mejorar la educación cuando le recortaron presupuesto (igual que a la salud) y la amordazaron con normas que destruirán la calidad de la enseñanza. ¿O qué es autorizar carreras que se terminan hasta en dos años?

Ni tampoco que digan que el modo de prevenir el consumo de drogas es decirle a los niños que deben “acariciar a un animalito”. Ni que hablen de trabajo cuando han fracasado en generarlo y el país tiene a más de la mitad de su población económicamente activa en el desempleo (5 de 8 millones). Sí, desempleo. Porque esa falacia del “trabajo no adecuado” esconde una lacra social que pretende pasar por pato lo que no es ni gallareta: las decenas de miles de vendedores de cualquier cosa en cualquier esquina de cualquier ciudad no son trabajadores formales, ni gozan de la seguridad social, ni acceden a créditos. ¡Ni tienen salario! Solo son una estadística.

No se puede pasar por alto que lo hagan a dos años de gobernar quejándose y no haciendo. Y a dos años de irse, sin otro logro mayor que no sea el de ser maestros de las puestas en escena. De las representaciones teatrales. A medio paso de la farsa.

