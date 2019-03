-Hay que dictar un reglamento para normar la elección. -No se pueden cambiar las reglas del juego antes de la votación. -Pero es que no hay cómo contabilizar los votos nulos y... ¡Hey! Para ahí. ¿Qué es este relajo? Correa se fue hace dos años. ¿Por qué no se hizo antes nada para resolver esto? Simple: el caos de ayer, es el resultado de la improvisación. El actual CNE es el tercero en dos años. Y claro, había que improvisar. Es que somos el país del “ahí vemos”, cuando todos saben qué hacer, hace más de dos siglos.

Y hoy, “el día después”, seguimos sin dar pie con bola. Claro, un observador externo se preguntaría: ¿Bueno... y estos, son tontos o qué les pasa? Si tenían el mismo sistema de Chile, Colombia o Perú hasta que llegó un loco y les desbarató todo lo que en el planeta tierra funciona bien, tienen la solución en las narices. Si el problema es la Constitución que les dejó Correa, pues vuelvan a la anterior y ya. Pero ahí comienza otra vez el despelote, porque nadie ha identificado bien el problema y porque... la plena, nadie tenía un plan B para el día después. -Hagamos una reforma en la Asamblea. -No seas pesado. Una reforma en la Asamblea carece de legitimidad popular. -Entonces, vamos a una consulta.

Que el presidente la haga, porque “la voz del pueblo es la voz de Dios” -No seas tonto, ve. Piensa: ¿de quién es la voz de Dios...? ¿De los 14 millones de zopencos que le contestamos al asesor jurídico de la presidencia lo que su voz dice que contestemos, o la suya que dicta las preguntas? ¿No ves que estamos en este lío justamente porque su voz se equivocó y no nos preguntó lo que debía preguntarnos, que es la desaparición del Cpccs? La consulta tiene que nacer del pueblo. -Ah... Ahí el quedado eres tú. ¿No te das cuenta de que el pueblo no puede hacer consultas porque el CNE se limpia con las firmas? Pregúntale a Yasunidos, pues. -Es que ese es el plan B, menso. Mientras los ingenuos ya anunciaron que van a ir al CNE a pedir los formularios, nosotros en “dos patadas” haremos una consulta sin firmas. -No puedes, es inconstitucional. ¿En serio? ¿Lo es? ¿Seguro que no se puede?