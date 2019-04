Pensando en Juan Montalvo

Ayer se conmemoró el natalicio del ilustre ambateño. Generalmente se acostumbra citar alguna de sus frases que, escritas con pluma de acero, aún conservan su patriótica resonancia.

En la presente oportunidad, yo no voy a seguir ese camino tradicional. Pienso que a Montalvo hay que leerlo y disfrutarlo pero, sobre todo, y más todavía en estas horas oscuras que vive el Ecuador, no solo citarlo sino tratar de imitar su comportamiento, llamando, por ejemplo: pan al pan y al vino, vino.

Así, en temas tan espinosos como el narcotráfico, es traición a la patria seguir sacando el cuerpo. El tráfico de drogas se da por aire, mar y tierra. Deben existir fuertes complicidades para que así ocurra. Desde cuando -hace una década- advertí sobre el riesgo de convertirnos en una narcodemocracia a la fecha, dicho tráfico ha crecido exponencialmente. No es posible aceptar que circulen en nuestro cielo aerolíneas sospechosas de estar vinculadas con el sucio negocio.

Y en cuanto a la tristemente célebre tabla establecida para “proteger el consumo personal” que alcahuetea el microtráfico, ¿hasta cuándo va a permanecer sin ser reformada?

Por lo menos parece que se piensa legislar para que los adictos no puedan estar cerca de las escuelas. Entiendo que les darán un mapa con la ubicación de los centros educativos para que no fomenten el consumo de los escolares en la cercanía de sus establecimientos de enseñanza. ¡Gran pendejada, diría Lourdes Tibán! Algo es algo, dicen otros. ¿Por qué no cambian la tabla, pregunto yo?

Sospechas e inquietudes similares ocurren con el tráfico de minerales. De cuando en cuando se comenta que fulano de tal es el jefe de la mafia del tráfico de minerales, del tráfico de oro, pero ese fulano de tal sigue haciendo lo suyo y como dicen que es malo y vengativo, todo el mundo le tiene miedo y nadie se mete con él.

¿Pero acaso vivimos en un Estado fallido, donde la policía está al servicio de los delincuentes? ¿El mundo al revés? ¿Qué carajo nos pasa que aguantamos que ocurra de todo sin chistar? ¿Nos hemos vuelto eunucos cívicos?