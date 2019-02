Patria o muerte

Patria, socialismo o muerte. Ese socialismo está ahí de más. Al menos en la concepción tradicional de Fuerzas Armadas que, se supone, deben ser apolíticas. Por encima de tendencias queda la nación. Chávez -de forma estratégica- se enfocó en destruir este principio, equiparando a “la nación” con su “proyecto político”. Defender a la patria era defenderlo. Pero más allá de aquello, el trabajo con las FF. AA. venezolanas se traduce a: (i) un esfuerzo de incentivos a la lealtad de los altos cargos, y (ii) un sistema de vigilancia y castigo. Por lealtad entendamos lo siguiente: abrieron los cuarteles y pasaron al gabinete, ocupando puestos en ministerios donde se manejaban recursos públicos. La primera observación que me harán es que el porcentaje de militares en puestos de gobierno bajó en 2018 del 50 % al 25 %. Correcto. Pero eso por una razón: en el gobierno ya no hay fondos que mover. Por eso el cambio de dirección. ¿Dónde se puede escarbar? Pdvsa (dirigido por un general de la Guardia Nacional) y la administración de la Gran Misión Abastecimiento Soberano, dirigida directamente por el ministro de Defensa. En ella está el control de lo que entra a Venezuela (y a qué tipo de cambio) y de su venta al público (y repito: y a qué tipo de cambio). No veo mayor urgencia por reconocer un gobierno que tiene entre sus objetivos el removerlos. Pero no solo por los incentivos, que podríamos argumentar benefician solo a la cúpula militar. ¿Y los cadetes? Hay una mayoría que tendría razones para estar descontenta, que no vive como sus superiores. Ellos enfrentan dos realidades: (i) un levantamiento fallido equivale a cárcel, (ii) arriesgarse a que en el nuevo régimen su trayectoria entre a categoría “crímenes de lesa humanidad”. Ahí no hay amnistía que valga. Para el derecho internacional esto no prescribe. La única posibilidad de un cambio de lado está en la ayuda humanitaria. Cuando $20 millones en alimentos y medicinas estén en la frontera. Cuando enfermos y hambrientos vayan a exigir lo suyo. Cuando reciban órdenes de no dejarlos pasar, de disparar a quien intente desobedecerlos. Solo ahí se verán forzados a escoger. Patria o muerte.