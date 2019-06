Moreno recibirá del FMI, US$ 4.200 millones para “sanear (¿?) las finanzas públicas. Hará fuertes “ajustes” (¿?), que perjudicarán a 5 millones sin trabajo y en beneficio de la burocracia dorada.

Toda deuda con el FMI (abogado de acreedores) causa daño económico y social. La planificación central de la economía y el Estado impuestero son obsoletos en el desarrollo.

Richard Martínez (ministro de Finanzas) dijo que, con más deudas a largo plazo y a bajo interés, recibirán US$ 10.200 millones. Aunque por bonos del Estado (dinero basura) deberán pagar, sin incluir intereses semestrales, US$ 16.813 millones. Pagan deudas con nuevas deudas. Vencimientos en el 2022, 2024, 2026 y 2030. Marco López, de la Junta de Política y Regulación Monetaria Financiera, dijo que el Plan Prosperidad alcanzará la consolidación fiscal y monetaria para equilibrar la economía “del Gobierno” sin déficit fiscal. Pese a esto, más deuda externa.

No hay estabilidad monetaria ni reformas que garanticen los derechos de propiedad, el cumplimiento de los contratos, inversión de riesgo ni la producción de bienes y servicios. Imposible crear empleo ante el derroche fiscal. No hay ventas ni liquidez. Baja el consumo en los hogares. Banco Central prevé decrecimiento económico (1,4 % a un 0,2 %). Deflación.

Contrariamente, Marisol Andrade, directora del SRI dijo que “el 2018 fue el mejor año de recaudación tributaria en la historia de Ecuador: Superamos los US$ 15.145 millones. Hubo un 10 % de crecimiento. Que, al 14 de junio (2019) ya han recaudado US$ 7.040 millones, que es más del 100,3 % de la meta de recaudación. Solo en abril (mes de pago del impuesto a la renta) recaudamos US$ 2.058 millones, con aumento de US$ 278 millones adicionales comparado con abril del 2018”. Y si es así, ¿para qué más impuestos?

“Si los socialistas entendieran la economía, no serían socialistas” (Friedrich von Hayek -1899-1992), economista, premio Nobel 1974) “Todo socialista es un dictador fracasado”: Ludwig von Mises, economista (1881-1973).