Consigna de repudio que se ha gritado en Cisjordania y la Franja de Gaza por parte de un pueblo que siente que el acuerdo económico que le plantea la administración Trump es una trampa para tontos, un vil engaño; no lo aprueba porque no sintoniza con sus demandas históricas, ni por la conducta parcializada norteamericana con el corrupto Netanyahu, últimamente repudiado por más de la mitad del electorado.

En Manama, Baréin, el 25 y 26 de junio se celebró la “conferencia sobre el componente económico del plan de paz de los EE.UU. para el Oriente Medio”, encabezada y preparada por el asesor presidencial, Jared Kushner, yerno de Trump, con el apoyo del embajador David Friedman y Jason Greenblatt, tres judíos religiosos. Según Le Monde, “usando una presentación de Powerpoint, a la manera de un gerente frente a sus accionistas, detalló los puntos principales del plan. Su objetivo es invertir en Cisjordania, la Franja de Gaza y la región, la suma récord de $ 50 mil millones durante 10 años; y, su meta, duplicar el producto interno bruto (PIB) de los territorios palestinos y crear un millón de empleos”. Lo inconcebible y sospechoso es que no se haya convidado a ningún ministro israelita; asistieron poquísimos palestinos (alrededor de una decena de empresarios de poca monta y la Autoridad Palestina no fue consultada ni invitada) y no concurrió casi ningún alto funcionario árabe. A la conferencia asistieron casi todas las agencias financieras internacionales, multilaterales y privadas, y personalidades como el presidente de la FIFA, el ex primer ministro Tony Blair y los “chantajeados” saudíes, según la prensa. El trío asesor parte del errado presupuesto de que mejorando el bienestar de la población se podrá movilizar a la opinión palestina contra sus líderes. Trump y su equipo son muy ideológicos pero ignorantes de la realidad Medio Oriental. Para ellos hay que reformular los paradigmas que impidieron la paz, como resoluciones de NN.UU, refugiados, Jerusalén compartida, Estado negociado, territorios ocupados, etc. La conferencia es el inicio para el “Acuerdo del siglo”, el plan de paz israelo-palestino de Trump.