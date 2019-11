‘Pa ruski’

En junio de 2016 se produce una votación para definir la permanencia de Reino Unido en la Unión Europea. Contra los pronósticos, los británicos deciden abandonar la Unión. De manera interesante, Twitter admite en febrero de 2018 que un importante número de mensajes que empujaban la salida provenían de Rusia, y la investigación arrojó al menos 50 cuentas vinculadas al Kremlin (Agencia de Investigación de Internet de Rusia). Esto provocó que se forme un comité de la Cámara de los Comunes para investigar el hecho.

En Francia, con las protestas de los autoproclamados chalecos amarillos, así como en los graves incidentes de Barcelona durante las protestas independentistas, se evidenció que dos medios estatales rusos, RT y Sputnik, difundieron información inexacta, y Atlantic Council, un respetado “think tank” europeo, dice que “los medios del Kremlin siguen una estrategia de amplificar cualquier protesta que dañe a las autoridades europeas, tratando de propagar el caos y difundir un mensaje de odio”.

De más está mencionar el apoyo de Rusia a Nicolás Maduro, siendo ideológicamente muy diferentes, y no teniendo el menor interés en su petróleo.

Entonces, no nos debe extrañar que los rusos hayan intervenido en la crisis que vivió nuestro país en octubre pasado a través de RT, o que una gran cantidad de mensajes de Twitter proponiendo el rompimiento del orden democrático hayan tenido origen ruso, aunque también venezolano e iraní. La receta la están utilizando al pie de la letra también en Chile, donde el origen de los mensajes contra el régimen en su gran mayoría es el mismo.

Construir cuesta mucho en recursos y tiempo, pero se puede destruir rápido y económicamente. No soy tan pretencioso para creer que los rusos se fijan en Ecuador, pero creo que con muy pocos recursos pueden fastidiar a las potencias europeas, y desde luego golpear poco a poco a Estados Unidos en su trasero (patio). Rusia no tiene el poderío económico de Occidente, y sabe que no puede enfrentarse, salvo con ataques que golpeen y desmoronen sus instituciones. A eso se le llama el estilo ruso o “pa ruski”.