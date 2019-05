El 14 de julio de 1789, día de la Toma de la Bastilla, se celebra la Revolución Francesa. Cuando el pueblo francés entró a la cárcel más famosa de París para armarse con municiones y pólvora; cuando ya no habría más imposición, sino enfrentamiento de bandos. ¿Eso es de lo que fuimos testigos este 30 de abril? Difícil saberlo. El levantamiento fracasó en su intento inmediato de obtener resultados. Los oficiales rebelados terminaron pidiendo asilo al finalizar la tarde. Algunos fueron recibidos en la embajada de Brasil. Comprensible. Lo apostaron todo. Imaginemos la consecuencia de perder y convertirse en traidores. ¿Esto significa que la ola ha sido paralizada? ¿Que el efecto contagio (a otros sectores del Ejército) fue interrumpido? Las respuestas las tendremos; estos días son decisivos. Escenario 1: quiebre en las FF. AA. En ese caso atentos al reloj; es cuestión solo de cuándo (Maduro) va a caer. Escenario 2: las FF. AA. se mantienen bolivarianas. ¿Se acaba la Operación Libertad? No necesariamente. Esa debería ser la luz verde para EE. UU., que parece, quiere quemar todos los cartuchos antes de tener participación activa. Estemos claros: si hubiera querido “entrar”, ya lo hubiera hecho. Trump no es de los pacifistas. Juan Guaidó, presidente reconocido de Venezuela, agradecería su asistencia (y puede legitimarla a través de la Asamblea). Tienen los recursos y la legalidad. ¿Por qué no lo hacen? Probablemente buscan evitar la imagen de soldados americanos en nuestra tierra. Pero si ya los métodos internos (financiamiento de la oposición, congelamiento de fondos chavistas, suministro de armamento) fallaran, tendrán que hacerlo. Después de todo, la victoria de Maduro (auspiciado por Rusia y Cuba) es la pérdida de la Casa Blanca, gran “policía del mundo”; ni en su continente pudo poner la casa en orden. Si en Venezuela, que está a unas horas, no pudo hacer a su equipo ganar, ¿cómo lo hará en Medio Oriente, en países extraños, donde las guerrillas son más fuertes y Rusia los protege con su sombra? Ya están muy comprometidos para dar vuelta atrás. Escenario 1 o 2, al menos para nosotros, solo es cuestión de esperar.