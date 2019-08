Nuevos líderes en la Unión Europea

Los nuevos líderes para las instituciones claves de la Unión Europea (UE) han sido nombrados recientemente. El Parlamento Europeo eligió, entre sus nuevos miembros producto de la votación directa realizada en mayo, al italiano David Sassoli como su presidente; el Consejo Europeo nombró al ex primer ministro belga Charles Michel como su nuevo presidente, mientras que para la presidencia del Banco Europeo designaron a la francesa Christine Lagarde y para la Comisión Europea propusieron a la exministra de Defensa alemana Ursula von der Leyen. En el caso de la candidata para la presidencia de la Comisión Europea, el Parlamento Europeo dio luz verde a von der Leyen con un voto apretado. A ella, le toca formar ahora su equipo: la Comisión Europea. Antes de empezar sus funciones, este equipo necesitará recibir también el respaldo del Parlamento Europeo. Adicionalmente, el Consejo Europeo propuso para el puesto de alto representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al canciller español, Josep Borell. Él, al formar parte de la Comisión, deberá contar igualmente con el apoyo del Parlamento. Con excepción del presidente del Parlamento Europeo que ya fue posesionado, todas estas nuevas autoridades empezarán sus funciones a partir del 1 de noviembre. ¿Parece complicado? No se puede negar que sí. En los años 70, el entonces secretario de Estado de los Estados Unidos, Henry Kissinger, se hizo famoso con la siguiente pregunta: “¿A quién llamo cuando quiero hablar con Europa?”. Tenía razón, la construcción progresiva de la UE desde su fundación en los años ´50, que fue gradualmente incluyendo a más países, generó un poder cada vez más importante que motivó a que otros países quieran, o sientan la necesidad de abordar asuntos con ‘Europa’. Sin embargo, los países de la entonces Comunidad Europea no tenían una política exterior común, ni una figura determinada representándola. Ahora sí. A partir de 2011, la UE definió el cargo de alto representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, responsable de buscar posiciones comunes en asuntos de política exterior. Quizás hubiera sido más fácil denominarlo como Canciller de la Unión Europea, porque en su esencia, eso es lo que representa. ¿Sin embargo, si el presidente Donald Trump quisiera llamar a la UE, a quién debería dirigirse? Con esta pregunta, entramos en un debate más complejo. Algunos contestarían que al presidente del Consejo Europeo, otros que al presidente de la Comisión Europea. No hay una respuesta correcta, dependerá del tema que se quiera tratar.

El Consejo Europeo está constituido por los jefes de Estado o de Gobierno de los 28 países miembros de la UE; orienta la dirección en la cual va la UE, busca acuerdos consensuados entre los diferentes gobiernos. La Comisión Europea, por su parte, es la institución supranacional de la UE. Sus 28 miembros, no defienden los intereses de sus países sino los intereses europeos en diferentes áreas como el comercio, la agricultura, la salud, el medioambiente, la política social, entre otros. Hace propuestas legislativas y monitorea la implementación de las leyes europeas. Pero, para la adopción de estas leyes, no solamente juegan un papel importante los representantes de los Estados (los ministros respectivos) sino también los 751 miembros del Parlamento Europeo, la voz de los ciudadanos.

Al Consejo, a la Comisión, al Parlamento, al Banco Central, a sus 4 nuevos presidentes, así como al ‘canciller europeo’, les espera una tarea difícil en un mundo cada vez más complejo. Pero sus experiencias, sus competencias y sobre todo sus credenciales europeas nos dan mucha confianza. Vamos a seguir construyendo una Europa unida en su diversidad.