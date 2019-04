La firma de la concesión para el mantenimiento de la carretera Guayaquil-Salinas sufrió una nueva postergación al no firmarse el contrato el 29 de marzo, como se había indicado en febrero. El anuncio de una postergación de la firma de este contrato ya no constituye una novedad, pero dos aspectos me parecen inauditos: no existe una explicación adecuada y sustentada por parte del ministro de Transporte y Obras Públicas de qué es lo que realmente hace tan complicado y retardado este proceso; y tampoco hay una demanda de explicación de qué es lo que ocurre por parte de las autoridades, colegios y gremios que deberían estar pendientes e interesados en el desarrollo vial de la provincia del Guayas. Si existe un interesado planteamiento de grupos que aúpan una propuesta presentada por parte del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, con financiamiento de la empresa Quingdao Municipal de China, presentada mucho después de la adjudicación de esta concesión. Parece que aún no estamos escaldados de “propuestas chinas” a pesar de la experiencia con onerosas condiciones financieras y pésimo desempeño técnico de empresas de China. Además, basta de empresas estatales incursionando en lo privado.

Preocupa la situación. El MTOP tiene pendiente una obra de vital importancia para el futuro del puerto Marítimo de Guayaquil: la concesión del Viaducto Sur, que además descongestionará la Vía Perimetral. Esperamos que lo que ocurre ahora no sea un mal augurio de cómo se van a tratar en el MTOP obras de esta importancia. De otra forma tendríamos que pensar que elementos regionalistas, que mostraron total indiferencia y negligencia en cuanto a la atención a las vías del Guayas durante el correato, aún permanecen en ese ministerio. Si mi percepción es incorrecta, es el momento para que el ministro demuestre su preocupación por esta relegada provincia en aspectos viales, nos explique qué ocurre con la dilatada firma, actúe con diligencia en el proceso de concesión del Viaducto Sur y ordene ya el diseño de la autopista Guayaquil-Aeropuerto Daular-Puerto de Aguas Profundas en Posorja.