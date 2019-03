Nuestra antigua patria común

Me gustaría seguir desarrollando las inquietudes suscitadas alrededor de la búsqueda de un nuevo proyecto de nación pero, la coyuntura me puede y me determina el abordamiento de asuntos no tan ajenos al citado pero, en ámbito continental.

Comenzaré por la visita de Juan Guaidó al Ecuador. Fue una oportunidad para conocer de cerca a un líder de nuestro tiempo que se la está jugando por la recuperación de las libertades en su país, con el mismo talante que hace un buen rato no se veía en el continente. Guaidó no es un improvisado aventurero. Es un político serio que está exponiendo su vida y el bienestar de su familia, a todo riesgo, intentando el rescate democrático de Venezuela. Bien ha hecho el gobierno nacional en apoyar su esfuerzo. Mal se hace en especular sobre cuáles son las acciones que debe seguir y en calificarlas “a la violeta”, sin poseer una mínima noción del contexto en que se desenvuelve. Queda claro que el conflicto que vive la patria del Libertador es complejo en sus orígenes (una profunda cleptocracia) y en la búsqueda de cómo resolverlo (que no puede ser jamás una inaceptable invasión militar). Tampoco es justo que se aspire a soluciones mágicas y cunda el desencanto cuando no se dan situaciones milagrosas. Mantener el respaldo internacional resulta sustantivo y no dejar que Venezuela sea tratada como una ficha del ajedrez geopolítico, también. Ahora, el apagón que sufre aclara, por paradoja, la magnitud del desgobierno imperante y echa luces sobre el futuro a (re)construir.

En otro tema internacional, que nos compete directamente, cabe tomar medidas para buscar una salida que no nos perjudique frente a la situación que plantea el gobierno de Colombia, preocupado por el incremento de los cultivos de coca en su país. Sin duda, el glifosato es un producto efectivo para acabar con ellos pero, su utilización en fumigaciones aéreas afecta los sembríos y la salud de los pobladores que están al otro lado de la frontera colombiana. El asunto ha sido largamente discutido y valdría analizar a fondo las razones del incremento de los narcocultivos.