No solo el populismo

Otro gran peligro amenaza la vida de América Latina. Ya no solo es el recurrente populismo que destruyó la economía, concentró de manera excluyente el poder político y sustrajo los recursos públicos, sino la atrabiliaria gestión de gobiernos dirigidos por personajes cavernarios y soberbios.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se ha manifestado partidario de la expansión de la minería que ha cobrado, en años recientes, la vida de miles de habitantes indígenas de la Amazonia. En los años 80, más de 40.000 buscadores de oro (garimpeiros) entraron a sangre y fuego al territorio de la comunidad Yanomami, frontera de Brasil con Venezuela, y acribillaron a casi el 20 % de su población. Este crimen es hoy reprisado por el régimen de Bolsonaro, que ha permitido la invasión de 20.000 buscadores de oro, continuadores de acciones de genocidio y apropiación de una enorme cabida territorial para imponer programas de explotación minera, de soya y ganadera.

Esta actitud no solo se aparta de la Constitución brasileña sino que pone en peligro la vida de su población, agudiza el riesgo de la crisis del clima, acelera la destrucción del hábitat amazónico y el calentamiento global.

El líder del pueblo Yanomami, Davi Kopenawa, el pasado 8 de mayo, dijo ante el senado de Massachusetts “...si me matan el hombre blanco me convierte en símbolo...”, demostrando que las amenazas de muerte recibidas por él no son sino una concreción de la política destructiva e inhumana del ultraderechista gobierno de Brasil. Kopenawa, junto al antropólogo francés Bruce Albert, escribieron el libro La caída del cielo, en el que demuestran el inminente peligro que vive ese país, el continente y el mundo, de persistir una política oficial a la que no le importa la vida de la gente ni el futuro de la humanidad.

El ámbito científico ha reaccionado con pronunciamientos y alertas. Hace falta que se hagan presentes manifestaciones procedentes de las sociedades y de los Estados inscritos en la lógica de la racionalidad y el desarrollo equilibrado del planeta.