No anules tu voto

- ¡Hay que anular el voto! -No...¿por qué? -Porque así deslegitimamos al Consejo de Participación que debe desaparecer. -Pero...¿por qué desaparece si gana el voto nulo? ¿Qué artículo de la Constitución dice eso? No mi hermano. ‘Tás mal’. Al contrario, lo que dice la ley electoral es que si triunfa el voto nulo, se anulan las elecciones, no que desaparece el Consejo. Y si se anulan, hay que convocar otras. ¿Sabes por qué? Porque el período del actual Consejo Transitorio, termina con las elecciones. Y como la pregunta 3 de la consulta cambió el art. 207 de la Constitución, ahora es obligatorio elegir el nuevo Consejo de Participación por votación popular. Así que habría que convocar otra elección y desperdiciar otros Cien Millones de dólares. Increíble que seamos incapaces de resolver un problema que todo el planeta resolvió hace más de doscientos años. ¿Hasta cuándo vamos a seguir despilfarrando el dinero de los pobres en elección tras elección y consulta tras consulta? La plena ‘compa’, es que la plata se necesita en los hospitales para medicinas y no para seguir la farra como si el botarate ese aún estuviera aquí. Ya toca cambiar de mentalidad...¿no te parece? Además, hay una trampa oculta en lo del voto nulo. Es imposible lograr que -matemáticamente- la mitad más uno anule el voto. Aun si hubiera un acuerdo de todos los partidos políticos (y ya no hay tiempo para hacerlo) eso no sucedería...¿qué garantía hay de que la gente va a votar como le dicen? Le estaríamos dejando la cancha libre al roedor belga para que sus candidatos, barran en las elecciones. Nosotros los giles anulando el voto y ellos votando por los suyos. O sea, más claro...Venezuela, pues si regresa, jamás lo sacaremos. Pero piensa... si en lugar de la pésima consulta popular que nos condujo a esto, hubiéramos iniciado una reforma constitucional hace dos años, ya no tendríamos Consejo de Participación. -¡Tas loco. Qué reforma! Hagamos otra consulta. -¿Sabes cuántas consultas ha habido en EE.UU? ¡Ni una! -Gringos brutos. Comunistas han de ser. Nuestra democracia es más bacán que la de ellos . Aquí... “participamos”.