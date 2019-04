Momento histórico en la cooperación entre la UE y Ecuador

Este mes fuimos testigos de un momento importante en la historia de la cooperación bilateral entre la Unión Europea y Ecuador. Nunca antes firmamos en un solo día dos convenios que alcanzan más de USD 50 millones de fondos no reembolsables. Este ‘hito’ en nuestra cooperación con el Gobierno es el resultado de un trabajo intenso entre la Unión Europea y sus interlocutores ecuatorianos. Es cierto que siempre hubo una apertura para identificar proyectos con el Gobierno ecuatoriano, pero si no se establece una sinergia entre las partes y no llegamos a acordar prioridades y modalidades de cooperación, hubiese sido imposible llegar a este resultado.

El primer convenio por un valor de casi USD 30 millones tiene como propósito apoyar los esfuerzos del país para reactivar la economía en Manabí y Esmeraldas. Es parte de un paquete de asistencia mucho más amplio que la UE lleva construyendo desde el mismo 16 de abril de 2016, día tristemente grabado en la historia ecuatoriana como uno de lo más destructivos de este siglo. Como muestra de solidaridad ofrecimos inmediatamente USD 5 millones a la población más afectada de la zona para cubrir sus necesidades básicas. Luego, el Banco Europeo de Inversiones otorgó un préstamo de USD 180 millones (con condiciones muy favorables de crédito) para la reconstrucción. Ahora, con la firma del convenio antes mencionado, llevada a cabo la semana pasada, entramos en la tercera fase de nuestra ayuda. Se puede dar de comer, se puede reconstruir infraestructura, pero al final un componente esencial después de cualquier desastre es impulsar el desarrollo económico para volver a dar oportunidades a los que las han perdido. Solamente así se brinda sostenibilidad a un proceso de recuperación.

El segundo convenio ha sido elaborado a una velocidad extraordinaria para enfrentar un desafío extraordinario. Si bien las circunstancias nunca fueron las mejores, los acontecimientos en la frontera norte al inicio del año pasado nos motivaron para identificar en un tiempo ‘récord’ una importante intervención que se va a financiar con fondos europeos no reembolsables de más de USD 25 millones (la mayoría proviene del presupuesto de la Unión Europea con cofinanciamiento de los gobiernos de Alemania y de España). La intención es complementar los esfuerzos del Gobierno para fomentar el desarrollo sostenible, proteger los grupos más vulnerables e impulsar el fomento productivo en las provincias del norte, donde las necesidades y desafíos son más apremiantes. Esta iniciativa es parte de otros varios esfuerzos. Por ejemplo, financiamos también una intervención, implementada por las Naciones Unidas, para establecer un mecanismo de alerta temprana y respuesta rápida ante las crisis que puedan surgir en la zona.

Comprendemos que los cambios no van a ser inmediatos pero lo que podemos asegurar es que con grandes y pequeños proyectos, iniciativas de los gobiernos a todos los niveles y de la sociedad civil, existe una voluntad compartida para que los más vulnerables -en la costa, así como en la frontera norte- tengan más seguridad, más protección y más oportunidades para una vida digna.