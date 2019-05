Los ecuatorianos, facultados a opinar, no nos encontramos en la denominada “oposición”, sino que, con el derecho a expresarnos sobre un determinado asunto, lo hacemos al tener conocimientos y experiencia, y con actitud ciudadana responsable y cívica, damos a conocer nuestro criterio para así aportar positivamente al manejo de la cosa pública.

Todos vivimos en carne propia un ambiente de inseguridad extremo y hemos adoptado actitudes muy definidas para vigilar nuestro entorno y el de nuestras familias, tratando de mantenernos dentro de un ámbito lo más seguro posible.

No conozco personalmente a la ministra María Paula Romo, pero por su forma de actuar se evidencia como una persona capaz, preparada y con ejecutorias; sin embargo, me preocupa su posición al verla enfrentar la inseguridad con extrema lentitud, a lo mejor por el hecho de que piense que no es un problema importante, toda vez que se siente muy segura rodeada de guardaespaldas y asistentes que la cuidan y crean para ella un entorno absolutamente plácido, tranquilo y por supuesto muy merecido en relación a su cargo.

El último asalto en Punta Blanca, donde aparentemente 4 colombianos diciendo que se trataba de un operativo antidroga, inmovilizaron a los invitados, les robaron sus pertenencias y se fueron luego de un tiroteo en retirada, ratifica mi criterio acerca de la tibieza con la que el Ministerio del Interior está enfrentando la problemática de la seguridad en el Ecuador. La captura de 3 bandoleros nada tiene que ver con la inseguridad nacional.

Como ex ministro de Estado y habiendo pertenecido a un gobierno en extremo serio y honesto, recibo permanentemente información sobre diversos temas y en cuanto a seguridad se refiere, tengo conocimiento de que hay organizaciones que al mismo tiempo que dan seguridad a empresas privadas, la dan también a los países y conocí de alguna que brindaba sus servicios altamente efectivos y reconocidos a cerca de 30 naciones de la manera más discreta, eficaz y a un costo conveniente, sin intervenir en su soberanía.

Es hora de despertar Sra. Ministra.

Y sigo andando...