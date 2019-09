México necesita cambiar el curso

El malestar político y económico de México podría ir de mal en peor en los próximos meses. La economía mexicana se ha venido estancando desde fines del año pasado. La crisis de migración desatada por el presidente norteamericano, Donald Trump, es humillante, y está ejerciendo una gran presión sobre los recursos del país. Y parece cada vez menos probable que el Congreso de EE. UU. sancione el Tratado entre México, EE. UU. y Canadá (T-MEC) -destinado a reemplazar al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan)- antes de la elección presidencial estadounidense en 2020. Frente a esta escalada de problemas, el gobierno mexicano, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ahora debe cambiar el curso drásticamente. En particular, debe abandonar su retórica de izquierda y su grandilocuencia doméstica, y dejar de doblegarse de manera indigna ante Trump en materia de migración y patrullas fronterizas. México está haciendo el trabajo sucio de Trump en el área de inmigración. Sin embargo, la amenaza de los aranceles sigue pendiendo sobre la cabeza de AMLO. Utilizar al ejército para frenar la inmigración puede reducir por un tiempo el flujo de personas hacia el norte, pero contribuye a una escalada de la violencia fronteras adentro; la violencia sigue aumentando en todo México. El ejército apenas alcanza. Y una economía estancada implica que el gobierno tiene menos dinero para gastar en seguridad y control migratorio. Si bien la política antiinmigrantes del gobierno mexicano es popular entre la población, cada vez empaña más la imagen del país en el exterior. El gasto en estímulo para impedir una recesión enfrentaría serios obstáculos. Si EE. UU. entra en una recesión más avanzado este año o a comienzos de 2020, nada de lo que hagan los responsables de las políticas mexicanas podría hacer demasiada diferencia. La inversión privada doméstica ha caído sustancialmente en lo que va del año, reflejando la falta de confianza de la comunidad empresarial mexicana en AMLO. Y si el gobierno sigue reduciendo todo el gasto público que no sea la industria petrolera, la economía simplemente no crecerá. El destino del T-MEC está esencialmente en manos de Nancy Pelosi, la portavoz de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Es más probable que Pelosi y sus colegas demócratas dejen que la cuestión se dilate hasta después de las elecciones estadounidenses de 2020. Pero posponer el T-MEC podría resultar devastador para México. AMLO ahora tiene una política migratoria insostenible que ha prometido implementar indefinidamente; una desaceleración económica con el riesgo agregado de una recesión norteamericana; y un acuerdo comercial vital en el limbo. La mejor solución -o la menos mala- es un cambio radical de rumbo, que le permita empezar a cumplir con su promesa de reducir la violencia en México, en lugar de hacer que las autoridades golpeen a hondureños y guatemaltecos. Podría empezar a restaurar el crecimiento económico por lo menos a los niveles de los últimos 25 años. Podría, en parte, implementar sus programas sociales bien intencionados, aunque desacertados. Y podría lanzar sus ambiciosos, aunque un tanto extravagantes, proyectos de infraestructura.