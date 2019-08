Mensaje a empresarios

Intentando -sin éxito- endulzar el probado pago de coimas a Gabriel García, gerente del colombiano Instituto Nacional de Concesiones para asegurarse la adjudicación del contrato sobre la Ruta del Sol 2, el consorcio liderado por Odebrecht sostuvo -en el arbitraje que acaba de concluir en Bogotá (en el que se declaró la nulidad del contrato precisamente por el soborno)- que la “compensación” ofrecida no era “para que favorezca los intereses de ODB específicamente, sino para que no cediera a las intenciones de los grupos rivales...”. El cinismo llegó a su máxima expresión cuando se argumentó que el pago fue “por cumplir con su deber, esto es, por adjudicar de acuerdo con los términos de referencia, y por no dejarse influenciar de grupo rivales para torcer el proceso” (laudo, ps. 307 y 308).

Coimas por “no ceder a las intenciones de rivales” y por “cumplir con su deber”. Linda la cosa. Pero el tribunal arbitral no se dejó apantallar. Su respuesta fue contundente:

“15. Son abundantes las piezas procesales que demuestran la gravedad de los hechos de corrupción que tuvieron una clara y directa incidencia en la adjudicación del Contrato... ...No es necesario ahondar en disquisiciones jurídicas sobre la causalidad y efectos de los actos de corrupción ni adentrarse a debatir argumentos caprichosos que tratan de mitigar y aminorar la gravísima situación de corrupción... ...pues es indudable que en el presente caso se concertaron acuerdos ilegales, se hicieron pagos de coimas y se materializaron un sinnúmero de delitos... ...a tal punto que, el propio Gerente quien adjudicó el Contrato confesó los actos de corrupción y fue condenado por tal hecho punible. Igualmente, es palmario que los hechos que aquejaron la adjudicación fueron propiciados por algunos de los entonces proponentes, hoy socios del Concesionario” (laudo, p. 304).

Oportuna respuesta a quienes, casi casi, promueven que contratistas del Estado financien campañas, a cambio de que dirigentes del partido de gobierno les ofrezcan “trato correcto y puntual” en sus relaciones contractuales.