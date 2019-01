Medidas tardías e impopulares

Casi diecinueve meses después de asumir el poder, el gobierno decidió un nuevo aumento gradual al precio de la gasolina, buscando equilibrar el presupuesto del Estado, que arrastra un severo déficit como consecuencia del alto endeudamiento heredado del anterior régimen. El alza de precios de los combustibles es sin duda una medida impopular aunque no antipopular, lo cual debería explicarse convincentemente. Las opciones para superar el balance negativo del presupuesto estatal son escasas, no se puede seguir pagando gastos administrativos endeudando al país con más créditos a elevados intereses, que pagarán todos los ecuatorianos.

Las medidas se han tomado tardíamente. La definición que sí tuvo el gobierno en materia política al no seguir con el autoritarismo que caracterizó al anterior gobierno, así como para no prestarse a solapar actos de corrupción, no la tuvo en materia económica, con lo cual perdió la oportunidad de contar con nuevos ingresos para disminuir el déficit fiscal. Igualmente, poco se ha hecho por recuperar los cuantiosos recursos de la corrupción que han afectado al tesoro público.

La debilidad del gobierno lo ha obligado a tomar todos los cuidados posibles para evitar mayores reacciones sociales, efectuando una serie de compensaciones con sectores agremiados del transporte, dejando al final de cuentas que sea la gran mayoría silenciosa que carece de mecanismos de presión política, la que asuma el pago de los subsidios que han sido parcialmente disminuidos. La medida en esas condiciones no es igualitaria y por ende genera lógicas insatisfacciones sociales.

Lo más preocupante de la situación es que estas medidas parciales no solucionarán ni el problema fiscal, ni la grave crisis económica que vive el país, reflejada en una escasez de fuentes de trabajo y bajo crecimiento económico, a lo que se suma una notoria falta de liquidez. En ese escenario se requieren acciones creativas, fundamentadas y concertadas, que debieron ser concebidas en las publicitadas mesas de diálogo que al parecer fueron sobre tema libre y no se obtuvo ningún resultado concreto.