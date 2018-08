¿Medidas insuficientes?

La noche del martes se conocieron las medidas tomadas por el Gobierno para reducir el tamaño del Estado, incrementar la inversión privada y combatir la corrupción, y así paliar la crisis económica dejada por el antecesor. Existen criterios a favor, en contra o que siendo a favor, sostienen que son insuficientes.

El incremento de $ 0,50 al precio del galón de la gasolina Súper bien pudo llegar a 1 dólar, para que, al llenar un tanque de 30 galones de un vehículo de alta gama, se inviertan $ 30 más y no $ 15. En cuanto a la gasolina Extra o corriente, pudo ser subido el precio en $ 0,50 el galón, para que al llenar un tanque se aporte con $ 15. Se debe prever que muchos dejarán de consumir gasolina Súper y usarán gasolina Extra, que recibe mayor subsidio, o que harán un ‘mix’ de ambos combustibles. Los subsidios al diésel y gas no han sido eliminados, ni se ha subido el valor de venta al público para evitar especulación y alza de precios que afectarían a la gran población; pero es imprescindible implementar un programa de focalización de dicho subsidio para que se paguen precios internacionales cuando son usados en otras actividades de producción o suntuarias, y no se fomente el contrabando de estos derivados. El precio del gas podría ligarse al Bono de Desarrollo Humano o al nivel de consumo de energía eléctrica, así como el diésel a los sectores de la transportación, artesanal, al agro, a la pesca, al turismo y a cualquier otra actividad que, según los estudios, deba realmente mantener estos incentivos.

Sobre la reducción del tamaño del Estado eliminando la burocracia clientelar e ineficiente, todos estamos de acuerdo. Según el presidente, al término del correato existían 137 instituciones y se han eliminado 13. Se reducirán 20 instituciones más, entre ministerios, institutos, agencias y empresas públicas. “De 40 ministerios pasamos a 27 y ahora el objetivo es tener 20”.

Los agoreros del desastre de la década oscurantista, sin calidad moral o técnica, descalificarán las medidas, cuando ellos son los causantes de la crisis. Todos debemos aunar esfuerzos para sacar adelante nuestro país.