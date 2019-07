Protestas selectivas

¿Por qué solo ciertas causas movilizan a la ciudadanía ecuatoriana? Las manifestaciones a favor y en contra del matrimonio igualitario y las entrevistas a líderes de opinión que defienden una y otra postura no cesan. ¿Cuál es el factor que hace que los ecuatorianos salgamos a la calle por un asunto en particular y no por otras atrocidades que se están volviendo cotidianas en nuestra sociedad?

En 2017 se descubrieron cientos de casos de niños violados por sus maestros pero no se produjo un repudio masivo condenando esos abusos. Incluso en la consulta popular aprobamos que se enmiende la Constitución “para que nunca prescriban los delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes”. Nada se ha cumplido, la Asamblea no ha legislado lo aprobado y ni siquiera hay un responsable político por tan trágicos sucesos. ¿Salió alguien a protestar por ellos?

A diario conocemos a través de los noticieros del sufrimiento de personas con enfermedades catastróficas que no reciben los medicamentos ni los tratamientos necesarios para combatir sus dolencias debido a que la seguridad social no dispone de ellos por falta de recursos, esos que se llevó la corrupción. Se pierden vidas pero no se sanciona a nadie. No hay dinero para salvarlas en las arcas del Estado, pero sí para financiar las campañas electorales. ¿Por qué no salimos a protestar masivamente a las calles?

Y lo mismo pasa con los jubilados que no reciben sus pensiones, con las áreas protegidas que no se respetan y se explotan a pesar de que se contaminen zonas con elementos indispensables para la vida, ahora y en el futuro; con la tabla de consumo de drogas que ha permitido que miles de jóvenes y niños hoy sean adictos.

Ya se denunció que el dinero que todos aportamos para la reconstrucción y ayuda a las víctimas del terremoto se usó para financiar la campaña de un partido político. ¿Por qué no nos indignamos y salimos a exigir sanciones y la devolución de lo robado? ¿Cómo seleccionamos nuestras causas y qué nos mueve a actuar en defensa de ellas?