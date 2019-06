Ante las pasiones generadas vale la pena la reflexión. (i) En Ecuador no tenemos cultura de institución. Uno de los recursos más utilizados por quienes son contrarios a la medida se resume en: no puede ser que 5 personas hayan tomado una decisión que afecta a 16 millones. Ante eso: nuestro sistema es una democracia representativa, no directa. Desde el momento en que estamos inscritos en el registro civil formamos parte de un sistema político. Cedemos libertades porque es la forma de organizarnos que mejor funciona. Una república basada en contrapesos de poder. El fallo de la Corte Suprema en EE. UU.: garantía de la democracia. Acá: dictadura de la Corte. (ii) ¿Nos compete a toda la ciudadanía decidir sobre el matrimonio igualitario? No lo creo: los derechos no se consultan. ¿Debería consultarse al país si tal grupo minoritario tiene derecho a ser libre? Si Ud. dijo que sí, probablemente nunca se hubiese abolido la esclavitud en EE. UU., pues la mayoría creía justo conservarla. Ante esto dirá: “en ese caso la libertad de unos no afectaba la de los otros, mientras que el matrimonio igualitario sí reduce los míos”. Aquí sí quisiera pedir al lector que me indique cómo; aún no veo cómo sería atropellador. (iii) ¿La Corte Constitucional actuó según sus funciones? Ahí está el debate. Entiendo a quienes afirmen: el art. 67 garantiza que el matrimonio es entre hombre y mujer. Y se reforma el artículo solo a través de la Asamblea o Consulta. ¿Entonces? Según el art. 11, numeral 2: nadie podrá ser discriminado por ningún motivo (incluida la orientación sexual). Hay ahí una clara contradicción en el texto constitucional. ¿Por cuál irse? La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional afirma que debe regirse por el “principio de aplicación más favorable a los derechos”. Y la CIDH, a la que estamos suscritos, ya dijo cuál era esta. (iv) Ecuador, no te dividas más. “Crean comité contra matrimonio igualitario” es sinónimo de odio. Afirmar: “el siguiente paso es la niñez trans”, es imponerse y burlarse de un sector del país al que aún le cuesta lidiar con este cambio. “Love wins”. El amor es un ejercicio de empatía. Que eso gane.