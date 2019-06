Matrimonio entre homosexuales

La Sentencia de la (CC) Corte Constitucional de Ecuador, (caso No. 11-18-CN matrimonio “igualitario”) es nula, de nulidad absoluta. La CC no tiene competencia para legislar, derogar o modificar la Constitución. Tiene 8.000 causas represadas. Los jueces de origen (parte procesal), no asistieron a la audiencia.

Declara, in-jurídicamente, la inconstitucionalidad del artículo 81 del Código Civil y del artículo 52 de la Ley de Gestión de la Identidad y Datos Civiles. Y dispone (¿?) que la Asamblea Nacional reconfigure (¿?) la institución del matrimonio para que se dé un trato igualitario a personas del mismo sexo. Grave error en la hermenéutica. Viola el Estado de derecho”.

Ramiro Ávila Santamaría, juez ponente, abogado de la misma causa en Cuenca, Quito y Guayaquil es juez y parte. Está inhabilitado. Conflicto de intereses. Fue recusado. Debió excusarse.

Agustín Grijalva, Daniela Salazar (parcializada), Karla Andrade, Ramiro Ávila Santamaría (parcializado) y Alí Lozada Prado a favor. Hernán Salgado, Carmen Corral, Enrique Herrería y Teresa Nuques en contra y que compete a la Asamblea Nacional reformar la Constitución para reconocer el “matrimonio igualitario”. El artículo 67 de la Constitución dice: “El matrimonio es la unión entre hombre y mujer”.

La “Opinión Consultiva” OC-17/24 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), interpretando la Convención Americana de Derechos Humanos (artículos 11 y 24) 15-97, no aplica a Ecuador puesto que no fue parte en el proceso. No es vinculante. Solo Costa Rica. Tampoco existe “cosa juzgada” internacional.

El caso No. 11-18 CN es barbarie jurídica. Es criterio político contra criterio jurídico. No es conservadorismo. Solo 26 de 200 países aceptan la ficción del matrimonio homosexual. Requiere “consulta popular”. Eslovenia lo revocó. Rusia, China, EE. UU., Brasil lo rechazan. Destruye la familia. “Con mis hijos no te metas”. En Ecuador lo impugnan masivamente. La “ideología de género” viola la ética, la biología y la lógica social.