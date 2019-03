Más o menos trámites

Espero que pasen las elecciones seccionales para que los políticos se puedan concentrar en implementar materialmente lo que ofrecen. A ver si lo hacen.

La gente ve con malos ojos los trámites: ¿a quién le sirve la tramitología y la burocracia? Con un clic puede pedirse un taxi, puede pagarse un consumo, puede administrarse cuentas bancarias. Pero con un clic no se puede aún votar.

Deberíamos ver a los asambleístas de la Comisión que el año pasado tramitaron y pusieron en vigencia la Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de Trámites defendiendo su ley, usando su capacidad de fiscalización para exigir su cumplimiento. Este es un tema del que ya he escrito aquí y se llama oportunidad: todas las estadísticas dicen que la tramitología es un freno al crecimiento económico.

La ley que refiero prohíbe la creación de nuevos requisitos burocráticos si no se eliminan dos trámites por cada nuevo trámite que se pretenda crear. Prohíbe a las instituciones públicas pedir copias de cédulas, certificados de votación, títulos universitarios o cualquier otro documento del que la administración pública tenga, naturalmente, copia en sus registros. Si un trámite no está publicado en registro oficial, no puede ser exigido.

Salvo en casos de riesgo evidente, según la ley, basta presentar la solicitud con firma de responsabilidad para arrancar una actividad. No se debe esperar “permiso”: basta declarar que se cumple para arrancar. Quienes realizan trámites con frecuencia tienen derecho a procedimientos diferenciados, basados en su perfil de riesgo y en la eficiencia del servicio. Los trámites de los municipios están también incluidos en esta ley. Para no pocas cosas existen plazos perentorios que ya están empezando a vencer.

Por el lado negativo, la ley reincorporó en el lenguaje del derecho administrativo el término “administrado” para referirse a los ciudadanos. Otra ley, el Código Administrativo, llama personas a las personas, no se por qué aquí quisieron llevarnos de vuelta a los tiempos feudales; los ciudadanos no son administrados de las autoridades.