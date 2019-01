Listos, pero no invencibles

Juan Guaidó, quien el 5 de enero asumiera la presidencia de la Asamblea, el miércoles pasado juró ante una gran multitud como presidente interino de Venezuela. Inmediatamente la mayor parte de los países de América lo reconocieron. Nunca antes la cúpula en el poder se vio tan seriamente amenazada, y Maduro empezó a pasar lista a sus cómplices, donde el estamento militar es esencial para sostenerse en el poder. En Venezuela está enquistado un sistema de inteligencia construido en la URSS y muy bien aprendido por los Castro. El sistema pasa por involucrar a la cúpula en actos de corrupción, por tanto la rebelión es impensable. Si alguien disiente, es fácil justificar su prisión al “descubrirse actos indebidos”. Se sostiene en una oficialidad media perfectamente vigilada, y en entregar a la tropa lo esencial para sostenerse, un poco por encima del pueblo llano, para que se sientan agradecidos. El sistema requiere también la movilización civil -comités de defensa de la revolución-, y para ellos hay la tarjeta de alimentos. Se le da al 25 % de la población, de manera que quien no asiste a las marchas no come.

Alguna gente piensa que los gringos van a mandar a los ‘marines’ a sacar a Maduro; eso no va a pasar. Tampoco va a pasar que los cubanos se desprendan por las buenas de la última vaca lechera que les queda. Si Maduro se va, se va por una combinación de dos acciones intensas y sostenidas: en primer lugar por una decisión seria de la comunidad internacional, incluyendo a los europeos, para cerrar el flujo de capitales a Venezuela, lo cual provocaría el colapso del sistema interno de pagos. En segundo lugar, por una fractura del estamento armado. Esto no vendrá desde los mandos, pues los cubanos tienen a gente incondicional a cargo de las unidades de poder táctico. La fractura debe venir desde abajo, desde la tropa.

¿Quieren acabar con esto?: identifiquen el domicilio de cada soldado y oficial de baja graduación, y vayan a ganar el corazón de sus familias, de sus hijos. Nadie va a disparar un tiro con sus familias en las calles. Los malos son listos, pero no invencibles.