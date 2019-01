Listos para un Bolsonaro

Sábado 12 de enero, 10h30, mi hijo menor se despide en el acceso a migración del aeropuerto. Mi esposa se seca las lágrimas de pena, y yo hago esfuerzos para no evidenciar mi alegría, fruto de la tranquilidad que me produce que se aleje de la inseguridad de la ciudad. Viernes 18 de enero, 19h35, Avenida del Bombero, se forma un congestionamiento; un tipo se coloca frente a mi carro con una pistola y otro empieza a golpear mi ventana. Era el segundo intento de asalto en menos de 5 semanas, exactamente de la misma manera. Viernes 18 por la noche, motociclistas vándalos bloquean calles en Guayaquil, agreden y dañan la propiedad privada.

Sábado 19, un venezolano apuñala a una mujer embarazada a quien retenía por 90 minutos, sin que policías que presenciaban el hecho lo eviten. Posorja 22 de octubre, la población arrebata de las manos de la Policía a tres personas y las lincha, acusándolas de ser raptoras de niños. Puerto Bolívar, 14 de agosto, pescadores artesanales irrespetan la disposición de la Policía de que se retiren, apedrean la Capitanía del Puerto y tratan de saquear locales comerciales. Necesitaría varias ediciones del periódico para seguir relatando los hechos donde la Policía y en algunos casos las Fuerzas Armadas, no representan la menor insinuación de respeto, orden y disuasión para el delito. Ecuador se va perfilando con rapidez hacia una percepción popular de desconfianza total en la capacidad del Estado para protegernos y permitirnos vivir sin temor.

A lo anterior debemos añadirle que vemos más reportes de delitos perpetrados por extranjeros. Entonces, muy pronto, camino a las elecciones del 2021 vamos a tener a alguien con este discurso: voten por mí porque un delincuente muerto no vuelve a delinquir; la gente debe andar armada para defenderse porque a los policías les da “culillo” disparar; hay que parar la entrada de venezolanos y a los que no muestren que están trabajando se los pone “de patas” en la frontera; como la justicia no funciona, que el pueblo juzgue, condene y ejecute en delitos flagrantes. Estamos listos para otro gobierno autoritario.