Las muertes continuas del socialismo

Esto es algo que no lo pensaron ni imaginaron los creadores del socialismo científico. Marx y Engels creyeron parir una creatura normal y de larga vida. Sin embargo, el socialismo viviría de sucesivos procesos de muertes continuas. Esto ya estaba implícito en la fusión de la dialéctica de Marx y la razón estatizante de Hegel. Fueron los inicios de los totalitarismos del Estado, la ideología y la política, que se han dado a lo largo de la historia: 1) El tirón de orejas de Bakunin y Proudhon; para ellos el Estado y socialismo eran aberración. 2) La puso Rosa Luxemburgo, Clara Setkin, Kolontái, etc., respecto a la acumulación y la situación de las mujeres. 3) Se dio con Kaustsky y Bernstein, para quienes democracia y socialismo eran incompatibles. 4) La realizaron Karl Koch y Gramsci respecto a la historia social y la supuesta cientificidad del materialismo histórico. 5) Se dio con Bujarin, Preobrazhenski y Trotsky (1924) respecto al dogmático estalinismo estatizante. 6) Con el Muro de Berlín (1961). 7) La invasión con tanques rusos a Hungría (1956), Checoslovaquia (1968), Polonia (1981) por oponerse a los horrores del estatismo. 8) Con la Revolución Cultural China (1966) que destruyó las tradiciones sociales de ese país, dogmatizando arte, educación y vida cotidiana. 9) Con el sepultamiento del humanismo socialista, ético y de valores con narcoguerrillas (Colombia, 1970-2017). 10) Con el eurocomunismo (Francia, España e Italia, 1970). 11) En los procesos totalitarios, represión y penalización criminal contra intelectuales y disidentes de la “Cuba revolucionaria” (caso Padilla, 1971). 12) Con la derrota de la vía electoral en Chile (1972). 13) Cuando la “lógica” comunista no puede coexistir con el cristianismo humanista (Garaudy). 14) Con el socialismo cubano de hambre (Marielitos 1980). 15) En el terror de Tiananmén (1989). 16) Con el sandinismo pervertido en orteguismo totalitario y criminal (2015). 17) Con el socialismo del siglo XXI (Chávez, Maduro, Correa y sus brigadas rojas corruptas, 2000-2019). 18) Un etc. continuo. Pervive como credo ideológico-político de leproso en decadencia permanente y huella del antihumanismo y totalitarismo antidemocrático.