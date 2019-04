Las migraciones

Desde hace miles de años, los seres humanos han migrado. No todos dejan sus países por no interesarles vivir allí. Millones de africanos capturados por portugueses y otros, para ser vendidos como esclavos, fueron llevados a la fuerza. Españoles en su guerra civil y judíos en la época de Hitler, emigraron para no ser asesinados. La mayoría sale en busca de mejor futuro y llenos de ilusión.

Los ancestros de los homínidos salieron de África para poblar el resto de la tierra. Con el descubrimiento de Colón y otros exploradores, los europeos migraron al nuevo continente.

Algunas migraciones fueron masivas, como la de los irlandeses, por las epidemias de la papa, su principal fuente de riqueza. Entre 1845 y 1855, más de un millón quinientos mil personas se trasladaron a Estados Unidos. También poblaron otros países. Los descubrimientos de las minas de oro en California a 1848, también atrajeron a ciudadanos de varias nacionalidades, incluyendo sudamericanos. En la segunda mitad del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX, millones de alemanes, ingleses e italianos se establecieron en Estados Unidos; de otras nacionalidades llegaron en menor número. Buscaron radicarse en el mismo lugar. Por ejemplo, en Jamestown, en el oeste del Estado de Nueva York, cercano a las cataratas del Niágara, la mayoría de los pobladores fueron suecos. Europeos también se establecieron en Argentina, Chile y Australia. Más de 40 millones de personas abandonaron sus países entre 1850 y 1920, incluyendo asiáticos. En el último decenio el número de migrantes ha aumentado exponencialmente, son millones las personas que invaden Europa por agua y tierra. Arriesgan su vida por temas políticos, religiosos y económicos.

Hoy, Estados Unidos tiene un serio problema con las caravanas de centroamericanos que quieren vivir en ese país. Son decenas de miles de familias que arriesgan todo para llegar a EE. UU.; este periódicamente tiene que legalizar a millones de indocumentados. La Venezuela de Maduro es otro caso de emigración masiva. El origen de esa clase de migración son los malos gobiernos, generalmente dictatoriales.