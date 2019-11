¡Las crisis no han pasado!

Lamenté en mi último artículo la agresión, saqueo y violencia en nuestro país, generándonos preocupación y confusión. No hemos elaborado lo suficiente sobre estos acontecimientos. Después extendimos nuestra consternación al país hermano, Chile, quien también se sumió en la violencia y desafuero.

Hay elementos comunes en los dos países y otros diferentes. Chile es considerado el país más avanzado en AL, según varios parámetros, y Ecuador, al contrario, aún con una situación económica dramática.

Sin descartar componentes de infiltración extranjera en los dos países, el análisis no debe parar ahí, sería un simplismo.

El expresidente Lagos de Chile expresa: “Y la respuesta pasa por una palabra de dimensiones profundas: la verdad. Se necesita ser transparentes en el diagnóstico y también en las perspectivas de acción... La verdad en el diagnóstico se ha hecho evidente en estos días... Un sistema tributario inequitativo, que no restablece ninguna posibilidad de mayor igualdad antes y después de impuestos, incluidas las transferencias... Las protestas dan cuenta de una insatisfacción con el tipo de sociedad que se conforma en Chile. Por lo tanto, se trata de identificar los principios generales ordenadores que pongan en el centro de sus preocupaciones al ser humano y su dignidad. Y ello lleva a ver la verdad de este momento”.

Cambiando la perspectiva, según el académico J. J. Brunner, chileno, sociólogo, filósofo, etc.: “Una ola avasalladora de ideas, imágenes, propuestas, recuerdos, consignas, emociones y deseos circula por las subjetividades de la gente, las calles y los encuentros, los medios y las redes... Lo único claro, por el momento, es que no responderán a un solo plan, a un diseño racional, a una estrategia lineal o a la voluntad de un único actor... En breve, lo que nos interesa es averiguar cómo diversos grupos imaginan al país a la salida de la situación de crisis que estamos viviendo. No se trata de modelos o de programas y proyectos sino de algo más general intuitivo, algo así como una figura, una Gestalt...”.

Recomiendo leerlos: www.ellibero.cl