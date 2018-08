Todos tenemos claro que vivimos la era de la inmediatez. Lo importante es el ahora, no vemos ni sentimos el mañana. Los ‘trending topics’ se traducen como ‘temas de tendencia’, aunque solo duren un par de horas. Nada parece tener significado en el largo plazo.

Entonces viene la duda de qué queremos para nuestras marcas, nuestros servicios, nuestros productos, incluso para nuestros patrimonios en sentido amplio. Queremos que perduren. Queremos que no se extingan tan fácilmente, que no los invisibilice la cacofonía de la información, que no puedan ser raptados ni por un fisco indecente ni por una vorágine mediática. No obstante, como no queremos pasar desapercibidos en este caos milenial, nos toca preocuparnos de la inmediatez, mientras nos templamos para que el vértigo no nos arrase.

La inmediatez, la tecnología y la innovación no tienen voluntad. La voluntad es nuestra y por eso debemos, en lugar de recurrir a tal estrategia o tipo de proveedor, que nos habla del día de hoy, recurrir al otro, al que piensa en el largo plazo. Hacer el esfuerzo, con más frecuencia de lo que nos permite la agenda.

El Gobierno usó en su última cadena nacional comparaciones que debían servir para poner en perspectiva el corto y el largo plazo. Para justificar varias medidas económicas, presidente y ministros enfatizaron con cuántos dólares de deuda nace cada niño ecuatoriano. Así buscaron mostrarnos de manera más inmediata, citando unos cuantos miles de dólares, lo que significan las decenas de billones de dólares de deuda agregada. Pusieron en términos comprensibles para el ciudadano de a pie lo que significan cerca de USD 60.000’000.000, una cifra con tantos ceros que apenas son imaginables.

Pero la deuda, pasada, actual y futura solo se puede comprender y pagar en el largo plazo. Me pregunto: ¿tenemos un proyecto país de largo plazo? ¿Qué hacen nuestros líderes para consensuar, estructurar, comunicar y motivar esa meta de largo plazo, ese esfuerzo que todo ecuatoriano tiene que hacer para pagar la deuda y para construir más bienestar para las futuras generaciones?