La quiebra del IESS

“US$ 15.000 millones se robaron: US$ 5.000 millones del 40 %, US$ 5.000 millones de la reserva. US$ 5.000 millones por atenciones médicas no pagadas” (Henry Llanes).

Contraloría realizó 40 exámenes especiales. También al Biess y a 69 fondos previsionales, cerrados por ilegalidad en el traspaso de fondos, declaratoria de reserva de estos procesos y falta de acceso a los partícipes. Vendieron las “carteras de fondos” a estudios jurídicos. Se robaron el Fondo del Magisterio (absolutamente privado); de US$ 405 millones aparecen solo US$ 375 millones. Es irresponsable y delictuoso elevar la aportación y subir años para poder jubilarse a los trabajadores dueños de los aportes y fondos del IESS. Es demagogia perversa aumentar el número de beneficiarios que no aportan. No hay dinero para pagar pensiones a jubilados ni cubrir enfermedades, maternidades, desempleos, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, invalidez, desempleo y pensiones y/o rentas vitalicias o temporales.

El IESS es “profundamente ineficiente en atenciones médicas” (Paúl Granda).

Rafael Correa, Ramiro González, Fdo. ‘Corcho’ Cordero, Richard Espinosa y otros compinches, quiebran al IESS. Extorsionaron a empleados con “diezmos”, regalaron sueldos a extraños y “financiaron” Alianza PAIS. Hicieron nombramientos arbitrarios sin cumplir requisitos de ley. Solución: hay que terminar con los obsoletos “sistemas de reparto” (Ponzi) y “cálculos actuariales” (Pirámide de Madoff). Son estafas financieras mundiales. El Sistema Ponzi aumenta la edad de jubilación, sube las aportaciones y reduce los beneficios (OIT) perjudicando a los afiliados, sus únicos dueños. Hay 26 mil jubilados impagos. Los “cálculos actuariales” transfieren aportes del seguro de pensiones y de riesgos del trabajo a salud. También el no-pago del 40 % de las pensiones jubilares, y bajaron el aporte estatal del 0,5 % al 0,2 %.

Los aportes de nuevos afiliados “financian” (¿?) parcialmente a los jubilados. ¿Y los ahorros de los jubilados dónde están?