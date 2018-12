La quiebra del Gobierno

Rafael Correa quebró al Gobierno. Lo dejó insolvente, obeso, lerdo, voraz y corrupto. Lenín salva a Ecuador al sacar a Correa y a su banda. Pero no recupera lo robado en megacontratos, sueldos, diezmos, canonjías y privilegios. Más de US$ 70 mil millones se robaron. En la Proforma (2019) Lenín contratará más deudas por US$ 8.166 millones. Aunque faltan US$ 4.600 millones, difíciles de conseguir. No hay liquidez ni acceso a mercados financieros pues exigen 10,02 %. Nuevas deudas, dicen, serán para inversión, “sin comprometer petróleo a futuro”. (¿?). Otra de US$ 69,3 millones (Eximbank) al 2 % para “reconstrucción”. ¿Y las millonarias donaciones que recibió Correa? ¿Dónde están? Lenín Moreno le asignaría a Otto Sonnenholzner el martes (18.dic.2018) funciones de vicepresidente. Rompiendo su “Plan de gobierno”, sorpresivamente, el frente económico aumentó precios en combustibles. Lenín ofreció no aumentar impuestos. Reducir el gasto público en US$ 1.000 millones anuales. Eliminar ministerios, secretarías, viceministerios, subsecretarías, coordinaciones generales. “Reduciremos a la mitad el número de asesores en cada institución”, dijo Moreno. Lenín trae de China otra deuda por US$ 900 millones, con tasa de 6,5 % a 6 años plazo y 2 de gracia para cerrar el déficit fiscal. ¿Y el pago de sueldos y décimos de trabajadores públicos (US$ 1.300 millones)? Moody’s baja la calificación de los bonos de la deuda de B3 estable a B3 negativo. La agricultura, la ganadería, la industria, el comercio, devastados, se ahogan por la enorme burocracia de Correa que, con millonarios sueldos, sigue y nada produce, exige más impuestos y engorrosos trámites. Desaparece la palma africana, afectada por la pudrición del cogollo. El banano, el cacao, arroz, frutas, vegetales, carne, aves, leche, quesos, harinas son víctimas de burócratas ignorantes e impuesteros. Faltan lógica económica, criterio social, creatividad y sentido común. Sin producción no hay productividad. Sin competencia tampoco competitividad.