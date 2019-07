La magnitud de la corrupción

A mí mismo me fatiga seguir escribiendo sobre corrupción habiendo tantos temas positivos sobre los cuales tratar de contribuir al optimismo ciudadano. Ni qué decir entonces respecto a los sentimientos de los lectores.

Sin embargo, no hay cómo bajar la guardia. Si no perseveramos en el esfuerzo por construir un país orgulloso de sus virtudes, una de ellas la de la honradez, que conceptúa como sagrados a los fondos públicos, pronto tendremos un país del que nos avergonzaremos, un país del que mejor conviene irse en busca de nuevos horizontes menos pestilentes. Ya sabemos que el saqueo fue espantoso y por eso se prometió realizar una cirugía mayor contra la corrupción que, dicho de otra manera, involucraría una cirugía mayor para extirpar a los corruptos.-

En alguna medida es positivo que, al menos, ya se tiene una primera lista de los que deben ser “operados”. Sin embargo, esa lista crece todos los días y no llega el turno para la realización de los actos quirúrgicos correspondientes. ¿Será que también se han robado los instrumentos para efectuar las operaciones? ¿Será que la legislación quedó acomodada para favorecer la impunidad?

En estos días se ha dado un importante avance legal al introducir reformas a la legislación prodelincuentes que hasta ahora regía. ¿Habrá que hacer lo mismo para superar los mecanismos favorecedores de los delincuentes de cuello blanco que subsisten en nuestra legislación?

El hecho cierto es que la información cotidiana sobre la corrupción acumulada y la que cada día se “descubre”, resulta en verdad fatigante y en ocasiones aterradora: ¿medicinas falsificadas? ¿Será por eso que en ocasiones no me baja la presión arterial pese a la cantidad de medicamentos que consumo? Mejor es mantenerme en el peso adecuado y no tomar tanto café ni refrescos con cafeína.

Mientras tanto, ¿quién resulta sancionado por semejante descontrol? ¿Quién se hace cargo de asumir una responsabilidad cuyo incumplimiento involucra pérdida de vidas humanas, además de asalto a fondos públicos vía sobreprecios?

Ojalá con la denuncia se logren las sanciones correspondientes.