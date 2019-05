La Locomotora del Carchi

Mientras cerraba esta columna ayer, Richard Carapaz corría la etapa #18 del gran Giro de Italia, una de las tres carreras más importantes del mundo, a una velocidad de 43,9 kilómetros por hora, y seguía pedaleando con la camiseta rosada (‘maglia’ rosa), la cual obtuvo desde la etapa # 14, cuando se convirtió en el líder de la competencia. Ayer entró en Santa María di Sala, una ciudad de cerca de 18.000 habitantes, a pocos kilómetros de Venecia y de Padua. Richard seguía líder de la carrera faltando solo 3 días, que se correrán este viernes, sábado y domingo, cuando el Giro termine en la maravillosa ciudad de Verona.

Richard nació un 29 de mayo en la provincia del Carchi, fronteriza con Colombia, en la parroquia rural de El Carmelo, que está entre 2.600 y 3.640 metros sobre el nivel del mar. Lo más cerca que he estado de su lugar natal fue cuando visité la reserva de El Ángel, en el 2002, cuando me empeñé en conocer todo el sistema nacional de áreas protegidas. Los páramos de El Ángel tienen un ecosistema único, con miles de frailejones, que tienen una corona de hojas en roseta recubiertas por pelos blanquecinos que la protegen del frío, repelen el agua y reflejan el exceso de radiación solar. Monseñor Valter Maggi, amigo querido, me contó que mientras él fue el obispo de Ibarra solía verlo entrenar entre los caminos rodeados de frailejones, por eso no le llamaba la atención que sea hoy líder del equipo de Movistar y serio aspirante a ganar la carrera.

Su lección es el demostrarnos con su ejemplo que, a pesar de mil limitaciones, si se tiene un objetivo claro, se puede, con tenacidad, ambición y perseverancia, ser uno de los mejores del mundo, sin esperar que el Estado priorice su actividad o le dé fondos para desarrollarse.

En la Teoría del Caos se explica el Efecto Mariposa así: si en un sistema se produce una pequeña perturbación inicial, mediante un proceso de amplificación, podrá generar un efecto considerablemente grande a corto o mediano plazo.

Esperemos que este triunfo de Carapaz nos sirva para un gran efecto de mejora diaria de los ecuatorianos.