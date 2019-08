La Argentina en riesgo

El acercamiento entre los contendientes en las elecciones argentinas Alberto Fernández y Mauricio Macri es una muestra indudable de responsabilidad ante una situación económica que puede llevar a ese país a una catástrofe insalvable. Los efectos de los resultados electorales del domingo 11 de agosto se hicieron presentes apenas un día después con una señal de inocultable desgracia. Si las cosas quedaban así el futuro argentino estaba perdido. La iniciativa, que partió del actual presidente, tuvo de manera inmediata la acogida de su opositor y ello significó una clara sensación de seguridad frente al caos.

A pesar de ello, y sin dejar de reconocer lo noble de este comportamiento, la actitud de los dos políticos tiene también un olor a pragmatismo electorero. Así, si juzgamos que la reacción del mundo financiero, inmediatamente después de conocerse los datos, asomó como constatación de pesar ante el retorno del peronismo, y con esa visión se juzga que el comportamiento de los votantes cambiaría obligado por el temor, no es menos cierto que la gobernabilidad de Macri se hubiera visto también en serio riesgo ante la imposibilidad de atemperar la sucesión de hechos de descalabro en la dinámica de la economía y de controlar, con la escasa legitimidad que ostenta, el desencadenamiento del desconcierto, cuyo desenlace no es otro que la pérdida total de la tranquilidad social.

Como están las cosas en Argentina, el enfrentamiento de octubre se presenta como una confrontación apegada a la convicción de que, sobre todas las cosas, está la suerte del país y la situación de su gente. El elector, ahora sí, puede juzgar con mayor objetividad lo que le conviene, sabiendo que el fondo del problema es arrastrar los efectos de la debacle de los gobiernos populistas, y reconocer una gestión, la de Macri, aunque esta no alcanzó para sacar a ese país del hueco, no tomó las medidas para lograrlo, y no pudo combinar su gestión económica con una efectiva política social.

¿Será capaz la Argentina de elegir el menor de sus males?