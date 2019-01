Justicia jugando con la paciencia

“El mundo se jodió cuando mataron a un perro por morder a una niña y no a un hombre por violarla”. No apoyo la muerte de nadie. Por ello, asusta que la usen en los hilos de Twitter por la indignación que ha generado la resolución de una fiscal. Según lo denunciado, a la madrugada un hombre entró en el domicilio donde se encontraban dos niñas de seis y siete años respectivamente. Se desnudó frente ellas y mientras cometía el delito fue sorprendido por el padre de las niñas. En consecuencia, pudo ser apresado.

Que si el padre ha ofrecido viajes a la familia de las víctimas, que si el supuesto agresor tiene problemas de alcohol y que por ello se equivocó de ventana, ya que debió entrar a su casa por otra ventana y resultó ser una simple confusión, son temas que giran alrededor y distraen de lo importante. En todo caso, parece ser que la fiscal cambió el nombre del delito investigado por violación de propiedad privada. No sabemos si no se dispusieron pruebas y sea por eso que el juez ordenó arresto domiciliario. Eso, más o menos, se discute.

Lo que no entiendo es cómo se puede suponer como cierto que alguien adulto no se dé cuenta de que no se encuentra en su dormitorio y que por ello se desnude frente a unas niñas. Argumentos que no merecen ser sometidos a ningún análisis ni discusión.

La ignorancia y temor de ciertos fiscales y jueces están rebasando los límites de lo tolerable, en ciertos casos. ¿Por qué les dará miedo castigar o investigar a fondo? Y si son familiares de un agresor y le tienen cariño, si son hijos o hermanos, o amigos de un agresor? Quién sabe si pensarán que no es gran cosa aquello de los abusos a los niños. No lo sé. Es un tema bien complejo.

La espalada que se le da a estos abusos es una vergüenza. Venga de donde venga la indiferencia. Yo me permito pedir a los abogados y familiares que presenten quejas y logren sancionar a jueces, incluso destituirlos, que no actúen con conocimiento u honestidad. ¡Basta ya de tanta injusticia!