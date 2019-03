Julian Assange

He leído varios de los miles de miles de documentos que han sido publicados en el sitio Inapapers.org y la sensación de que estoy violando la vida privada de seres humanos no se me va de la mente.

No quisiera que se interprete este comentario como que avalo las transacciones que puedan derivar en responsabilidades éticas por parte del presidente Lenín Moreno, de hecho hace dos semanas escribí en la columna El fin justifica los medios, justamente que el presidente debería él mismo presentar a Fiscalía todas esas cuentas para determinar el origen de esos fondos y si son o no fruto de la corrupción, y me mantengo en esa posición.

Pero otra cosa, es que el portal WikiLeaks, cuyo fundador es Julian Paul Assange, sea el medio para que se viole la privacidad de cientos de seres humanos que se mencionan en esos documentos. Por la más elemental coherencia, la Cancillería del Ecuador debería de actuar de inmediato y abrir la puerta para la salida del indeseable habitante de la embajada del Ecuador en Londres, que para colmo de los colmos, nos cuesta en contante y sonante siete millones de dólares hasta hoy. La vida privada es sagrada, y si las filtraciones de conversaciones tienen trazas para determinar indicios de responsabilidad ética, debería la justicia actuar a través de ellos; pero exponer la vida cotidiana de la manera que se está haciendo, solamente logra que las pocas personas con valores que quieren intervenir en la política huyan despavoridas al saber que ni el saludo matutino a tu pareja pueda ser respetado.

Ecuador debería retirar de inmediato el asilo diplomático a Assange, este deberá salir de la Embajada de Ecuador en Londres, donde será arrestado por violar las condiciones de fianza en las que se encontraba en 2012, cuando buscó refugio en la embajada. Pero la señal debe ser dada en claro. Este es un país que está presidido por Lenín Moreno y, nos guste o no, hay que respetar a quien representa al Ecuador.

Julian Paul Assange debería de asumir de una vez la responsabilidad en sus actos, al menos una vez en su vida.