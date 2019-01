Un jubilado argentino ( 1 )

Estos primeros días de enero todavía arrastran los residuos del 2018 y por eso algunas “novedades”, con un poco de memoria, resultan apenas refritos para aparentar que sí se ha consultado a las Naciones Unidas, lo cual es cierto de múltiples maneras, pero también que se ha desistido de conformar una comisión internacional que luche contra la impunidad y la corrupción. Por eso hoy le presto mi columna a un anónimo pero valiente residente de Buenos Aires, que dice...

Carta abierta de un jubilado a los partidos políticos y a los políticos:

No estamos pidiendo nada que no sea nuestro. Todo lo que ven ahora a vuestro alrededor lo hicimos nosotros. Levantamos a un país que venía de una dictadura. Tuvimos que estar curando heridas que no cicatrizaban, pero encontramos una manera de convivir con ellas. Ayudamos a nuestros padres hasta el fin de sus días. No habían ayudas sociales ni planes, eran los hijos los que tiraban del carro. Sacamos adelante a nuestras familias con muchos niños y pocos medios. Trabajamos de sol a sol en pueblos y ciudades. Y construimos la Argentina que hoy gobiernan, como si fuera solo de ustedes.

Llevaron a nuestros hijos a una crisis económica que nosotros hemos mitigado, acarreando con nuestros nietos, compartiendo macarrones, tejiendo familia para que no se desmoronaran en su desesperación.

¡No tienen derecho a pedirnos más sacrificios! Queremos tener lo que nos corresponde. Una jubilación que nos permita vivir dignamente.

Señores diputados: pónganse a trabajar como hicimos nosotros y resuelvan sus problemas. Revisen todos sus sueldos y pensiones vitalicias. Sus viajes, sus dietas, sus contratos añadidos en las comisiones. Reduzcan gastos empezando por ustedes.

No salgan a la calle ahora en las manifestaciones, para hacer propaganda en el próximo año electoral. No utilicen al Congreso como si se tratara de un circo, de una comedia chabacana, con insultos, descalificaciones y chistes malos.

No nos hace ninguna gracia ver qué tono agresivo, de rabia contenida, utilizan en sus debates. Se puede decir lo mismo con educación y guardando la compostura...