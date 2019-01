Juan Guaidó (II)

La pregunta que nos interesa responder es: ¿y ahora? ¿Qué va a pasar con Venezuela? Guaidó se proclamó presidente interino. Y los países pronunciaron la palabra mágica: reconocimiento. Encabezados por los Estados Unidos de América. Un pequeño paréntesis: interesante cómo aún su palabra en la región es ley. Luz verde para que los demás lo sigan. Fue inmediato. Brasil. Argentina. Colombia. Chile. Perú. Ecuador. La lista de quienes apoyan la última carta que tenía la oposición para jugar, es superior. Pero, ¿sirve? Sin duda. Sin ella el pueblo venezolano se rendía. La desesperanza, la desilusión, la imagen de una “mesa de la Unidad” que amenazaba, amenazaba y amenazaba, pero no concretaba, era el elemento del adormecimiento.

¿Con qué fuerzas alzar la voz? ¿Con qué fuerzas salir a las calles? ¿Con qué fuerzas exponer sus vidas? Juan Guaidó es una reactivación. Es “la” reactivación. Joven que se quedó. Se quedó para exponerse. Y es tanto lo que puso en el juego, que debe ganar. Ya no solo por Venezuela. Por él. Hay un plan aquí. Dirección. Al fin se “consigue algo”. No solo dar disparos al aire. Siguiente pregunta: ¿es suficiente? No lo creo. Quien tiene a los militares tiene el poder. Opción 1: se cumplen las 72 horas que Maduro dio como límite a EE. UU. Obedientes al presidente venezolano, ignoran lo dispuesto por el “usurpador”. ¿Se atreverá Maduro a entrar a la embajada bajo la bandera antiimperialista soberana? Fuera una bestia. Una invitación para una invasión perfecta.

Este escenario, lo dudo. ¿Qué pasaría si Guaidó (en su calidad de presidente) solicita “ayuda” al ejército americano para defenderse? Lo más probable: la tendría. Pero, ¿llegaría a tales extremos? ¿A una posible guerra civil? No lo sabemos. Intuyo que, en caso de serlo, sería la última medida para aplicar. Antes debe esperar que estas preocupaciones tengan eco en la tropa y cargos medios del Ejército. Y terminar de enamorarlos con la amnistía. Asustar a rangos superiores sobre los recortes económicos que sufrirían si sus aliados congelan o disminuyen su petróleo tampoco estaría mal. Lo que está claro es una cosa: solo rompiendo filas se reconstruye.