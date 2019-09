Invocando racionalidad ( 1 )

Sé bien que se trata de un asunto extremadamente polémico. Me atrevo a traerlo como reflexión hacia el futuro, pese a las naturales restricciones que me genera el recuerdo de los ataques sufridos por haberlo planteado hace ya más de treinta años. Se trata, como recordarán algunos de mis contemporáneos, de la descriminalización del aborto, asunto sobre el cual la Asamblea Legislativa acaba de emitir una ratificación de la postura impuesta, en un Estado presuntamente laico, por una visión derivada de la creencia religiosa de un ex primer mandatario.

Bien sé que ahora ocurren menos muertes maternas en razón de un aborto. Al menos no tantas como cuando realizarlo era un acto denominado como clandestino. Así, la invocación a la vida de la madre pierde fuerza pero, sé también que la menarquia (primera menstruación) empieza antes, entre los diez y los once años, y entonces una niña es susceptible de ser embarazada y el hecho se da generalmente a partir de una violación, en muchas ocasiones realizada por un familiar.

En esas condiciones me pregunto: ¿es éticamente asumible que en nombre de la defensa de la vida se deje prosperar el embarazo en un cuerpo que no está preparado ni anatómica ni fisiológica ni emocionalmente para ello?

Por otra parte, conozco, por mi viejo interés en el tema, que un hijo no deseado genera una tasa muy alta de mortalidad infantil.

Con esos hechos por delante, ¿es solo cuestión de legislar a la violeta sin preocuparse de las implicaciones de así hacerlo y sin tomar en cuenta consideraciones como las precedentes?

Por supuesto que no. Proceder de esa manera es sumamente irresponsable.

Conste que evito recurrir en el presente cañonazo a lo sensiblero; desde el título procuro hacerlo a la racionalidad, que si bien no es fácil de encontrar entre muchos de los actuales legisladores, tal vez sea posible de hallar en otras esferas del Gobierno.

Es fácil argumentar que si la niña embarazada por violación no quiere al fruto de esa concepción no deseada, que lo para y busque quien lo adopte. ¡Bueno fuera que eso sea fácil de lograr! ¿Y en cuánto al trauma generado?