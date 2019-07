Invitación a todas las urbanizaciones

El directorio del Comité de Los Ceibos ha iniciado un ciclo de conferencias mensuales que se prolongará hasta fines del 2020, para rememorar los 200 años de Independencia de Guayaquil. Los demás barrios y urbanizaciones deberían hacer lo mismo. La primera fue la de Juan José Illingworth Niemes; con base en estadísticas comparativas entre Guayas y Pichincha, demostró el enorme perjuicio sufrido por Guayaquil. Él afirma que hay un desbalance en contra, en las inversiones del Estado en todas las áreas: salud, obra pública, educación, etc. (Senplades). Lejos de disminuir, aumenta con el tiempo.

Las diferencias por habitante son enormes, dándose el caso que en una, el ratio sobrepasa 16,11 veces. Como ejemplo, del porcentaje de inversión en Transporte y Obra Pública, del total, Pichincha recibe 15 % y Guayas 6 %, la diferencia incrementa cuando se calcula por habitante. En Educación 32 % vs. 13 %. En Turismo 59 % versus 5 %. Al convertir a dólares por habitante, se tiene que en Educación y Cultura, Pichincha recibe 701 dólares, Guayas 245; en Energía 577 vs. 117 y en Salud 256 vs. 174. En el total de la inversión, Pichincha recibe 3.989 y Guayas 1.624 dólares. La esperanza de vida, para este año en Pichincha será 78,1 años y en Guayas 75,4. De promedio nosotros viviremos cerca de tres años menos. Para hacer estudios, hay preferencia a profesionales quiteños, incluso sobre proyectos guayaquileños. En el Archivo Histórico del Guayas se elaboran proyectos sobre proyectos, no hay resultados.

El segundo conferencista, Melvin Hoyos Galarza, habló sobre el proceso fundacional de Guayaquil. Es historia llena de conflictos humanos, destrucción, codicia, guerras, etc. El proceso tomó muchos años y asentamientos; comenzó en la sierra y fue bajando a diferentes lugares de la costa, hasta terminar en el Cerro Verde (Santa Ana). Durante décadas hubo duras polémicas sobre este proceso. Fueron los estudios de Miguel Aspiazu Carbo y luego los de Dora León de Szászdi, los que finalmente lo aclararon.

Las posteriores conferencias tratarán sobre el pensamiento político de próceres y personajes del siglo XIX.