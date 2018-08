No es mío el vocablo, pero cae como “anillo al dedo”. De la autoría de Jean d’Ormesson, define a la Ineptocracia como “el sistema de gobierno en el que los menos preparados para gobernar son elegidos por los menos preparados para producir, y los menos preparados para procurarse su sustento son regalados con bienes y servicios pagados con los impuestos sobre el trabajo y riqueza de los productores ...”. ¡Cualquier semejanza con el populismo que nos gobierna no es coincidencia! Han debido pasar casi cinco meses para que la ley de “reactivación” originalmente propugnada por Elsa Viteri vea la luz. La legislación contempla la remisión de intereses y multas (con el afán de recoger liquidez), concede fantásticos obsequios tributarios a quienes invierten en los programas favoritos del gobernante, y promueve reacciones pavlovianas (haciéndonos salivar cuando oímos la campanita y lo asociamos con el alimento) prometiendo $9.500 millones de inversión en proyectos que transformarán nuestras vidas.

El marco legal es variopinto, con sus propuestas descorreizadoras pero basado en la ingeniería social dirigista en el manejo económico. ¿No se les ocurre, por ejemplo, pensar que en vez de seguir martillando con el controvertido tema de las remisiones o la concesión de considerables y discriminantes beneficios tributarios que eventualmente distorsionan el uso de los recursos, se debe más bien rehacer íntegramente el régimen tributario y cambiarlo por una estructura simple, rigurosa, que satisfaga las necesidades tributarias del fisco, y que sea de fácil administración?

En cuanto a las medidas, ¿no es igualmente más sencillo reducir las tarifas eléctricas para que el monopolio de CNEL no se apropie de los, esos sí, jugosos subsidios que le otorga Petroecuador cuando le entrega la mitad de todo el diésel que el país consume? Estemos claros, no existe un diésel “rojo” para el transporte y uno “verde” para la electricidad: todo es el mismo. Hay una pérdida importante de combustibles por las fronteras y la falta de mención de este tema hace pensar que hay una negligencia imperdonable en el diseño de la política. Seguir haciendo negocios truchos en la compra de derivados no solo agrava el flujo de caja, sino que es el causante de la tara fiscal que ha consumido una tercera parte de los ingresos petroleros del país.

Se promete el desmantelamiento del Estado, pero crece el gasto corriente y baja la inversión. Las autoridades y sus cajas de resonancia argumentan que para que haya crecimiento debe haber primero estabilización, cuando la secuencia es precisamente al revés. La gasolina “Premium” sube setenta centavos, poniendo un impuesto a su consumo (al igual que con las tarifas eléctricas), pero esta maniobra significará ingresos poco mayores que $100 millones. Reducir la burocracia está bien, mas, el problema de asimetrías entre ingresos y egresos subsiste pues las “economías” están por verse mientras el gasto está presente y el “cushqui” brilla por la ausencia.

Nuestros bonos son basura. El problema será mayor los próximos años. Nos prometen el largo plazo, pero el futuro no existe, o como dice Keynes, “en el largo plazo todos estamos muertos”. Es el momento de la Ineptocracia.