¿Ineficientes por estar dolarizados?

En los últimos meses nuestra prensa trae noticias y entrevistas sobre la situación económica actual; se reconoce que Ecuador no es eficiente. Numerosas conferencias y foros también cubren lo mismo. Todos coinciden en que el problema medular de la economía ecuatoriana es no ser productiva. Se lo presenta como falla nueva, pero es un hecho que data de siglos atrás.

El país no se ha caracterizado por ser competitivo, no lo fue en el pasado, no lo es actualmente y es una incógnita si lo será en el futuro. La eficiencia tiene poco que ver con la moneda, salvo casos extremos. La eficiencia tiene más relación con buenas prácticas, uso de tecnologías, calidad de gerencia, investigación y desarrollo, actitud y valores de la sociedad, etc. Cuando estudiaba universidad, hace más de medio siglo, me informé de la baja productividad de los productos agrícolas. Los rendimientos de banano, cacao, arroz, café, etc. eran muy bajos comparados con naciones competidoras. Hoy seguimos con malos rendimientos; hay excepciones, como el del cacao CCN51. La industria -que se encontraba muy atrasada, apenas había nacido la ley de fomento industrial- ha duplicado su participación porcentual en el PIB, pero no ha habido notable incremento de la productividad. Si en ese lapso el nivel de educación y mecanización mejoraron, ¿por qué el país sigue siendo ineficiente en la agricultura e industria? Faltan otros factores.

El cómo salir de la pobreza o aumentar la productividad, está escrito desde hace más de dos siglos; mentes brillantes dejaron documentado lo que debe hacerse. Países como Ecuador solo necesitan tener la voluntad de hacerlo. Sin ir tan atrás, para ser más eficiente lo que hay que hacer es seguir la metodología usada en el índice de Competitividad Global, publicado desde hace más de 25 años. La competitividad se basa en 12 pilares: instituciones, infraestructura, estabilidad macroeconómica, capital humano (salud y habilidades), tecnologías de información y comunicación, dinámica empresarial, capacidad para innovar, mercado de producto y laboral, sistema financiero y tamaño del mercado.