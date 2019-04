Impetuoso abril

Pobre Alan García. Conmigo siempre fue cordial. Era integracionista en serio. No como los farsantes de la Unasur. ¿Cuánta farsa hay en el mundo de hoy? Sin duda mucha. Bien podría decirse para caracterizarla que es una plaga del mundo, transmitida por un insecto que, pese a que tiene límite en su crecimiento, resulta muy poderoso a la hora de tapar culpas.

Aquí diferenciemos. Cualquier vulgar asaltante puede sufrir por un ataque de la especia que genera corrupción. Cuando produce farsa requiere estar combinado con algún género de actividad política, realizado por la víctima. Aunque es de extensión planetaria, uno de sus transmisores más comunes es la especie Odebrecht y pareciera que no crea inmunidad. Quien la ha sufrido en una ocasión puede volver a tener que aguantarla y, de lo que se sabe, hasta ahora no se ha logrado descubrir alguna medida terapéutica; por el contrario, se sospecha que tiene alta capacidad para generar impunidad. Por una razón hasta ahora desconocida, los jueces de cualquiera que sea el país son altamente susceptibles de sufrirla y así, un leve toque del agente transmisor puede producir de inmediato la grave enfermedad que, en razón de su vector, se ha denominado como fiebre verde. Recientes investigaciones permiten sospechar, sin exageraciones, que casi todo el espectro político nacional la ha tenido en alguna o múltiples ocasiones pero, para tranquilidad de quienes se han sometido a su contagio, en el caso de que la contraigan los políticos, los síntomas son escasos, atenuados, lo que revela que el dólar ha tenido un antiguo y poco virulento contacto con amplia generación de anticuerpos. Los pocos casos que en ellos llegan a diagnosticarse obedecen al torpe hábito de, sabiendo que la corrupción no hace perder votos, andar comentando que están infectados pero que ya compraron más antídotos para ayudar a los anticuerpos que ya se tienen a mantener todo bajo control.

En todo caso, valga saber que los mecanismos de inmunidad tienen altas y bajas, y durante el ciclo negativo hay momentos de alto riesgo. Prueba de ello son algunos expresidentes peruanos.