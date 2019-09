¿Va a ser destituido el presidente Donald Trump? No. Es cierto, acaban de iniciar el proceso de juicio político (’impeachment’). Si llega a ser considerado culpable al final, tendría que despedirse de su cargo. Pero eso no va a pasar. Explico por qué. Este es el tercer intento de derrocarlo a través de esta figura legal. En EE. UU., la rama legislativa puede despojar al presidente de su cargo cuando es “acusado y condenado por traición, soborno u otros crímenes o delitos graves”. ¿Qué hizo Donald esta vez? Según The Wall Street Journal, Trump había presionado al nuevo presidente de Ucrania para que investigara los negocios en el país de Joe Biden y su hijo. El término presionado es muy suave. Hay que buscar uno que describa con mayor precisión la acción de paralizar $ 250 millones hasta que diera la información. Abuso de poder para ganar información que deslegitime a Biden, su mayor contrincante político. El posible candidato que corra por el partido demócrata. El intento de juicio #3 contra Trump, es por haber “traicionado la seguridad nacional y la integridad de las elecciones”. Que lo acusen es una cosa. Que lo condenen es otra. Para que toda la operación termine con éxito, primero tiene que pasar la Cámara de Representantes con el 51 % de los votos. Posible. Muy posible, considerando que los demócratas tienen ahí la mayoría. Una vez que esa etapa sea aprobada, el juicio sube al Senado, donde necesitarían que dos tercios del ‘quorum’ lo declaren culpable. Improbable. Ahí la mayoría la tiene su partido. No sacrificarían el poder que les confiere tener en la Casa Blanca a uno de los suyos. Es tan complicado el proceso que ni un presidente ha dejado su cargo por un juicio político. Si esto lo sabe hasta una persona en Latinoamérica, ¿a qué juegan los demócratas? ¿Acaso desconocen su ley? Claro que no. Lo más probable es que este ‘show’ haya sido montado para (i) aumentar la simpatía por su candidato, Joe, una víctima del abuso de poder. Y (ii), alargar el proceso de tal manera que, en vez de hacer campaña, Trump dedique su energía y tiempo a defenderse. Después de todo, la presidencia se la gana en las calles, no encerrado en los tribunales.