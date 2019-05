¿Inmortal... o inmoral?

Estoy exponiendo semanalmente por qué la Constitución es uno de los instrumentos de los que se sirvió el roedor belga para engañarnos y saquear al país. Pero no puedo pasar por alto los últimos acontecimientos. El portal Ecuadorinmediato entrevistó a Rafael Correa con el fin de que pudiera difundir (“socializar” dicen ahora, destruyendo el castellano) sus supuestas verdades. Pero para Correa decir la verdad es como para un perro comportarse como un gato: le resulta imposible. Cuando Francisco Herrera le preguntó: ¿Rafael, has llamado a Pamela Martínez?, Correa respondió: “No, pero he llamado a su compañero Jimmy Salazar a ver si podemos ser útiles en algo”. Me propongo analizar qué es ese “algo”. Para tal efecto, es permitido recordar que estamos ante el individuo bajo cuyo régimen no solo se saqueó al país, sino sobre quien pesa la repugnante sospecha de haber financiado su campaña con el dinero de las FARC. Es decir, con dinero manchado de sangre. De la sangre de los miles que fueron secuestrados, mutilados o cuyos hijos cayeron en las garras de las drogas, arruinando así sus vidas. Del individuo cuyo movimiento político se encuentra bajo la sospecha de haber financiado su campaña política con dineros ilícitos provenientes de los sobornos de Odebrecht, movimiento al que pertenece la diputada (la visitadora) que fue a comprar el testimonio de quienes podían enviarlo a la cárcel. ¿Puede haber bajeza mayor que esta? ¿Qué creen ustedes que es ese “algo” que Correa le ofreció al compañero de la nueva “AyPame”? Bonil nos dio la clave al dibujar una alcancía con cuerpo de mujer.

Correa quiso perennizarse, ser inmortal. Pero solo es el inmoral más grande de todos los tiempos. Su nombre debe ser borrado de nuestra historia política, pues es un mal ejemplo para nuestros niños. Y los compañeros de su nefasta banda de delincuentes deben ser impedidos de participar en política. Porque es una vergüenza que seamos tan estúpidos de seguirle regalando el dinero de los impuestos a estos delincuentes, mientras nuestros enfermos mueren en los hospitales por falta de medicinas.