IESS: falta solidaridad social

El IESS devora US$ 8.517 millones propiedad de los afiliados y jubilados. En 2018, el presupuesto fue de US$ 9.062 millones.

Políticos y burócratas lo usufructúan con el “sistema de reparto” (Ponzi) y los “cálculos actuariales” (Pirámide de Madoff). Son estafas financieras mundiales. Han quebrado al IESS. Su indebido y abusivo gasto por US$ 9.400 millones perjudica a sus dueños. Entre enero y marzo de este año gastaron US$ 1.457,7 millones. US$ 1.301 millones en: salarios, décimo tercero, décimo cuarto, pasantías, servicios básicos, compra de pasajes terrestres y aéreos, viáticos, movilizaciones por tierra, alimentación, guardería, correos, mantenimiento de locales para la burocracia y directivos del IESS. Miserables pensiones reciben los jubilados con aportes de los nuevos afiliados. Falta solidaridad social en el IESS. Yo propongo para Ecuador, el sistema de pensiones de “capitalización individual”, que ya pertenece a más de mil millones de trabajadores y jubilados, sin políticos ni burócratas.

Se inició en Chile (1981) y su autor es José Piñera Echenique. Evo y N. Kirchner robaron los fondos privados y no pagaron jubilaciones.

Cada trabajador será dueño de una cuenta de ahorro, en la que depositará mensualmente el 20,6 % de su sueldo (ahorro personal: 9,45 % y 11,5 % de empleadores). Empresas especializadas (no bancos), Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) otorgarán a sus afiliados las prestaciones: retiro laboral, seguros de salud, cuidado infantil, seguros de vida, compra de vivienda, pensiones por jubilación, discapacidad, invalidez y sobrevivencia. Tienen patrimonio y personería jurídica autónoma. Cada trabajador las escogerá y recibirán utilidades e intereses de las inversiones que realicen y de las administradas.

El Estado regulará y supervisará el cumplimiento de normas legales con una Superintendencia de Pensiones.

Informática, márquetin y análisis económico-financiero harán la ecuación entre rentabilidad y riesgo para invertir los recursos canalizados por el sistema.